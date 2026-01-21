La provincia se planta en Primera: once bonaerenses y un mismo desafío

Estudiantes, el último campeón, uno de los bonaerenses que aspira al título.

La provincia de Buenos Aires volverá a tener una fuerte presencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Con once equipos repartidos entre el Conurbano, La Plata y el interior, el mercado de pases dejó una primera lectura común: más que grandes golpes, predominó la administración de recursos, la recuperación de futbolistas propios y la búsqueda de planteles largos capaces de resistir una temporada cargada.

Lejos de estrategias homogéneas, el escenario muestra dos grandes realidades: por un lado, clubes con respaldo deportivo reciente o compromiso internacional, obligados a pensar en rotación y variantes; por otro, equipos cuyo objetivo principal será sumar desde el inicio para evitar sobresaltos, sostener la categoría y consolidar proyectos en contextos económicos ajustados.

Más allá de las particularidades de cada institución, el mercado bonaerense tuvo un rasgo dominante: el regreso como eje. Racing, Independiente, Banfield, Defensa y Justicia, Lanús y Platense, optaron por repatriar jugadores que ya conocen el club antes que salir a competir por nombres rutilantes. La decisión responde tanto a una lógica financiera como deportiva: reducir riesgos, acortar procesos de adaptación y ampliar alternativas en planteles que deberán afrontar calendarios exigentes.

En ese marco, la “Academia” fue uno de los equipos con mayor cantidad de retornos: Maximiliano Romero, Germán Conti, Héctor Fértoli e Iván Maggi, entre otros. La comisión directiva encabezada por Diego Milito apuesta a recuperar nivel interno más que a sumar nombres externos, con la intención de sostener la competitividad local y el protagonismo internacional. El cuerpo técnico entiende que el desafío pasa por elevar el rendimiento colectivo y potenciar variantes ya conocidas. En ese sentido, el plantel se prepara para dar pelea tanto en la Copa Sudamericana como en los torneos domésticos, con la expectativa de sostener regularidad y volver a pelear en instancias decisivas.

El “Rojo”, por su parte, encaró el mercado con un objetivo claro: ensanchar la base y ofrecer más alternativas a lo largo de la temporada. Volvieron de préstamo Braian Martínez, Kevin López, Santiago Salle, Juan Manuel Fedorco y Jhonny Quiñónez, mientras que la incorporación de Ignacio Malcorra aparece como un refuerzo estratégico, destinado a aportar experiencia y conducción ofensiva. Independiente busca estabilidad institucional y regularidad futbolística tras campañas irregulares, con la necesidad de reconstruir confianza y competitividad sostenida en el plano local.

Proyectos consolidados y obligación de sostener

campo Estudiantes - Lanús - Platense

Dentro del mapa bonaerense, Estudiantes parte desde un lugar diferencial. Campeón vigente del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, sostuvo su proyecto con regresos de cesión que amplían el plantel (Javier Altamirano, Bautista Kociubinski, Matías Godoy, Lautaro Montoya, Matías Mansilla) y la llegada de Adolfo Gaich para reforzar el ataque. La salida más sensible fue la de Nehuén Benedetti, transferido al New York Red Bulls. Con una base sólida y títulos recientes como respaldo, el desafío será prolongar el protagonismo, ahora también en el plano continental con la Copa Libertadores 2026.

Lanús transita un camino similar. Vigente campeón de la Copa Sudamericana, combinó continuidad con oportunidades de mercado: la llegada de Agustín Rodríguez y los regresos de Franco Orozco, Lucas Besozzi y Benjamín Acosta amplían opciones sin alterar la estructura. Con equilibrio entre experiencia y proyección, el “Granate” afrontará un nuevo desafío internacional sin descuidar el plano local.

Lanus-Campeon-Sudamericana-2025 Lanús se consagró en la Sudamericana 2025.

Platense, respaldado por la conquista del Torneo Apertura, también apostó al orden y la estabilidad. Sin incorporaciones de renombre, priorizó regresos y continuidad, consciente de que el verdadero desafío será sostener el nivel y evitar irregularidades en una temporada larga.

d3611b94f4455cfe458ed2d3c4b906c0d97ad40a En 2025, Platense se coronó por primera vez en el fútbol argentino.

Recambio, reconstrucción y urgencias

campo Gimnasia - Defensa - Banfield - Aldosivi - Sarmiento - Tigre

En el otro extremo aparecen los equipos obligados a rearmarse con rapidez. Gimnasia y Esgrima La Plata encaró un profundo recambio, con incorporaciones como Ignacio Fernández, Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi, pero también con numerosas salidas que modificaron su estructura. El desafío será ensamblar un plantel renovado sin perder competitividad.

Banfield y Defensa y Justicia eligieron reconstruirse desde adentro. El “Taladro” recuperó una gran cantidad de jugadores propios, mientras que el “Halcón” volvió a apostar por futbolistas formados o conocidos en la casa. En ambos casos, la identidad aparece como sostén frente a un contexto restrictivo.

Tigre y Sarmiento, en tanto, se movieron con cautela. Ajustes puntuales, refuerzos medidos y una premisa compartida: no desarmar lo que funciona y construir regularidad desde el orden táctico. Para ambos, cada punto tendrá peso específico.

Aldosivi enfocó su armado en la experiencia. Con incorporaciones funcionales y un plantel pensado para adaptarse rápido, buscará afirmarse desde el inicio y pelear la permanencia sin resignar identidad.

Un mismo desafío, múltiples caminos

Con planteles en distintos estados de maduración, los equipos bonaerenses afrontan una temporada que exigirá equilibrio, planificación y capacidad de adaptación. Algunos llegan respaldados por títulos o presencia internacional; otros, con la urgencia de sumar desde la primera fecha. En un calendario cargado y sin margen para la improvisación, la gestión del plantel, la lectura del contexto y la identidad futbolística serán factores decisivos para sostenerse y competir a lo largo del año.