Fin de semana con tradición, cerveza, maratones, ostras, cultura japonesa y tortitas negras

Este fin de semana La Plata celebra la cultura japonesa con el festival Bon Odori, que cumple 25 años.

Jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos. Espectáculos: Jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra y Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa y Q’ Lokura. Entrada arancelada.

Viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín.

Viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovcaballocriollo/

20° Fiesta Provincial del Costillar en Mar Chiquita, Vivoratá

Viernes 9 y sábado 10, a las 20:00; domingo 11, desde las 09:00, en Ruta 2 KM 367.

Prueba de riendas, jineteada nocturna, puestos gastronómicos y de artesanías. Espectáculos artísticos: Viernes, agrupación por los Campos de mi Pago, Mediterráneo, A Destiempo, Tanop Vera, Tributo a Leo Mattioli, Dale Q’ Salee y Grupo la Vuelta. Sábado, Santiago Cañete, Osmar Rivero, La Nueva Cumbia, agrupación Sangre Criolla, Norberto Quiroga, Los Musiqueros Entrerrianos, Sebastián Pochi Lescano y DJ Campero. Domingo por la mañana, desfile; por la noche, actuaciones de La Nueva Era, Camila Liendres, Sangre Criolla, Lázaro Moreno, Germán Montes y Los de Salta. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelcostillar/

22º Festival de Fortines de Ranchos, partido de General Paz

Sábado 10, a las 20:30, en la Isla Central de la Laguna.

Espectáculos: ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus amigos del Chamamé, ballet Infanto Juvenil de General Paz y la presencia especial del jujeño Bruno Arias. Cierre con el grupo La Farola. Patio de comidas y paseo de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/FestivalDeFortines

25º Bon Odori en Melchor Romero, partido de La Plata

Sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, Colonia Urquiza, Melchor Romero.

Festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa.

Más información: www.instagram.com/bonodori_laplata/

14° Fiesta de la Torta Negra en Tapalqué

Sábado 10 y domingo 11, desde las 10:00, en el Balneario Municipal.

Talleres de elaboración de torta negra, torta negra gigante, degustación y venta de tortas negras; feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico, juegos y festival musical. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ -

17º Fiesta Provincial de la Ostra en Los Pocitos, Patagones

Sábado 10, a las 21:00, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Fomento.

Por la tarde, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por la noche, baile con Grupo Astral, estreno de una nueva receta de paella de ostras y un amplio abanico gastronómico. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/

3º Festival de Jazz en Cariló, partido de Pinamar

Jueves 8 al domingo 11, a las 21:30, en el Templeton Music Bar.

Apertura a cargo de Experiencia Científico Musical, con Javier Malosetti, Ramiro Flores, Sergio Verdinelli y Juan Canosa. El cierre será con Diplodocus, integrado por Patan Vidal, Ramiro Penovi, Víctor Sanders y Pato Raffo. Además, se presentarán artistas como Funky Torinos, Timoty Cid, Juan Valentino, entre otros. Entrada arancelada.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/festival-de-jazz/

15º Cruce Tandilia, en Tandil

Viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles.

Viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales Elites; 21:30, Fiesta con DJ.

Sábado, de 9:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias 8 y 15 kilómetros.

Domingo, 8:00, largada segunda etapa 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios 30 y 50 kilómetros. Actividad arancelada.

Más información: https://crucetandilia.com.ar/ -

Aguas Abiertas 2026 en Chascomús

Sábado 10, desde las 10:00, en la Oficina de Deportes, calle Lastra 1.

Segunda fecha de Aguas Abiertas con dos modalidades: carrera promocional de 500 metros y principal de 2000 metros. Actividad gratuita. Enlace de inscripción: https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/

5º Over Wheels en Lago del Monte, partido de Guaminí

Sábado 10, a las 18:00; y domingo 11, a las 09:00, en el Lago del Monte, RN 33, KM 198.

Sábado, muestra de Audio Cars, juegos y previa con espectáculos. Domingo, presentación de Bumblebee, juegos, sorteos y entrega de menciones a vehículos destacados. Camping, cantina, parrillas y sanitarios. Entrada solidaria: un alimento no perecedero.

Más información: www.instagram.com/over_wheels/

25º Concurso 6 horas a la Corvina de Mayor Peso en Orense, Tres Arroyos

Domingo 11, de 10:00 a 16:00, en el Balneario Orense.

Competencia deportiva desde la Cantina Vieja hasta el Arroyo Cristiano Muerto y desde el Arroyo de la Medialuna hasta la Bahía del Cuarto Salto. Premios por $75.000.000 y sorteo de un auto 0 kilómetro. No se suspende por mal tiempo. Inscripción arancelada.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/25o-concurso-6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso

Maratón Nocturna de Reyes en Balcarce

Sábado 10, a las 18:00, en el Club de Teléfonos.

Distancias: marcha atlética, 3 kilómetros; marcha nórdica y caminantes, 5 kilómetros; running, 5, 10 y 15 kilómetros. Inscripción previa y arancelada. Acreditación a partir de las 16:00.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/maraton-nocturna-de-reyes/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAF3WqkOH2tDm_SpJpMY0WHQduW9pQYOawyKuVmG53uvIVw/viewform