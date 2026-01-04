domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026 - 10:51

Sierra de la Ventana vive su clásica Fiesta de los Reyes Magos

En una celebración que nació en 1964, Sierra de la Ventana está de fiesta con la llegada de los Reyes Magos. Este domingo 4 con recitales, y el lunes 5, con la bajada del cerro, juguetes y el final a pura cumbia.

Por Agencia DIB
Sierra de la Ventana recibe a los Reyes Magos.

@turismopba

La 62° Fiesta Provincial de los Reyes Magos es el evento más importante de la comarca de Sierra de la Ventana es el evento más importante de la comarca. Y si bien comenzó este viernes 2, los días más fuertes son los recitales del domingo 4 y la Noche Mágica del lunes 5.

Glamping y astroturismo, una experiencia única. (Instagram)

Sierra de la Ventana, el nuevo cielo del astroturismo bonaerense
Un típico almacén de pueblo que le da identidad a Beruti.

Beruti, el Pueblo Turístico de Trenque Lauquen que supo reinventarse

La celebración nació en 1964, como un hecho local. Desde la primera edición se eligió al Cerro Ceferino (también llamado "Cerro del Amor") por su cercanía al centro del pueblo y por su forma, que permite que las luces de los Reyes se vean perfectamente desde cualquier punto de la avenida principal.

Aunque el cuerpo de bomberos local se fundó oficialmente en 1973, los miembros de la comunidad que luego integrarían el cuartel fueron quienes impulsaron la logística desde 1964. Aún hoy, cuando llegan más de 20.000 turistas a Sierra de la Ventana, son los bomberos quienes suben al cerro, tiran las bengalas y coordinan el descenso.

Domingo 4, noche de música

Desde las 19, en el predio del Centro Cultural, se presentan Operación Rosa Rosa -dúo musical y humorístico de Mar del Plata-, la cumbia de Los Eternos -también marplatenses- y el cierre estelar a cargo de Los Tipitos, la consagrada banda de rock de Mar del Plata.

Lunes 5, la Noche Mágica

Desde media tarde hay shows y juegos para los más chicos. El plato fuerte es La Bajada: alrededor de las 21, Melchor, Gaspar y Baltasar descienden a caballo desde el Cerro Ceferino, escoltados por luces y antorchas que iluminan la ladera.

Ya en el predio del Centro Cultural, los Reyes Magos adoran el Pesebre viviente y terminan entregando miles de juguetes y tomándose fotos con los chicos. El cierre musical es a pura cumbia con Los del Fuego.

La entrada es libre y gratuita todas las noches. Hay patio de comida, feria artesanal y sector de juegos infantiles. Se aconseja llevar algún asiento plegable y un abrigo porque aún en verano, las noches suelen ser frescas.

Fuente: Agencia DIB

