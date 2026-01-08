Verano 2026: Renault presenta el SUV Boreal y lanza actividades en Pinamar y Cariló

Renault está de regreso con su propuesta veraniega, la Summer Experience 2026 . La iniciativa, como es tradición, se desarrollará en Cariló y Pinamar con dos espacios estratégicos para acercar la marca al público. Habrá pruebas de manejo, alternativas de entretenimiento y exhibición de sus productos , entre los que se destaca la “avant premiere” del nuevo C-SUV, el Boreal , que llegará al mercado argentino en el primer trimestre de 2026.

En Cariló, el stand se ubica en un emplazamiento del centro comercial sobre la calle Cerezo al 272. Allí, Renault apuesta por un concepto estético inspirado en el espacio Le Défilé Renault de los Campos Elíseos de París .

El recorrido se organiza como pasarela circular y se integra de manera armónica con el entorno natural del bosque. La propuesta se completa con áreas de experiencia, una tienda oficial The Originals , un sector de juegos infantiles y un vinyl bar .

En este stand los veraneantes podrán tener contacto con Arkana y Koleos , los dos modelos híbridos lanzados en 2025 que complementan la gama electrificada de la marca.

Estrella de Renault

La estrella de la muestra es Boreal, el SUV mediano que se lanzará en Argentina a fines del primer trimestre para competir contra Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Jeep Compass y Ford Territory, entre otros modelos.

Con 4,56 metros de largo, un baúl de 586 litros y un conjunto mecánico compuesto por el motor 1.3 turbonaftero de 156 CV y caja automática de doble embrague, el modelo comparte la misma plataforma (CMF-B) que tendrá la futura pickup compacta que comenzará a fabricarse en los próximos meses en la planta de Santa Isabel (Córdoba).

Test drives

Por su parte, en Pinamar funcionará el Renault Care Service Point, ubicado en el acceso a la ciudad, sobre avenida Bunge e Intermédanos. Este espacio ofrecerá servicios integrales para clientes Renault, incluyendo mantenimiento, compra e instalación de accesorios y el tradicional chequeo gratuito de los 25 puntos de control.

Además, el stand de Pinamar dispondrá de test drives urbanos con Kardian, Arkana hybrid E-Tech y Koleos full hybrid E-Tech, así como la exhibición y venta de merchandising oficial The Originals, con nuevas colecciones y productos vinculados al equipo BWT Alpine Formula One Team, incluyendo una línea especial dedicada a Franco Colapinto.

La agenda se completa con actividades para toda la familia, transmisiones en vivo, propuestas gastronómicas, acciones vinculadas a la Fórmula 1 y beneficios comerciales exclusivos para clientes Renault y miembros de Renault Le Club.

Fuente: Agencia DIB