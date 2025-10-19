Bolívar sube al cielo: una ciudad entera en la cima del fútbol de ascenso

El pitazo final se perdió entre abrazos de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Bolívar, frente a una tribuna que, entre abrazos y lágrimas, no dejaba de agitar banderas (foto: gentileza de Diario La Mañana)

El 19 de octubre de 2025 quedará grabado para siempre en la historia del fútbol bonaerense. En el Estadio Único de San Nicolás, el Club Ciudad de Bolívar derrotó a Atlético de Rafaela y consiguió el ascenso a la Primera Nacional 2026 , tras una igualdad sin goles que desembocó en una definición por penales electrizante.

El partido arrancó con el tono clásico de las finales: tensión alta, pases cortos y pocas licencias. Rafaela trató de imponer su jerarquía con Facundo Affranchino como conductor, pero chocó con la solidez del mediocampo celeste. Bolívar, más cauto, esperó su momento. Cuando Nahuel Yeri y Arnaldo “Pitu” González lograron asociarse, el equipo bonaerense se animó a lastimar. Khalil Caraballo y Santiago Navarro dispusieron de dos tiros libres que rozaron el gol, pero el marcador no se movió.

El primer tiempo se fue entre roces y precauciones, con la sensación de que la diferencia podía estar en un detalle.

El complemento mantuvo el mismo pulso, pero con menos espacios y más nervios. Rafaela, que había llegado con el peso de su historia, se volvió un conjunto partido, sin claridad en ataque. Bolívar, más prolijo, tuvo más la pelota y buscó circuitos entre Brian Duarte y González, aunque sin poder romper el cerco defensivo.

Los últimos minutos fueron un ejercicio de resistencia: nadie quiso regalar nada. El 0 a 0 selló un resultado lógico y dejó todo en manos del azar, la precisión y el temple desde los doce pasos.

Antes de la tanda, el técnico Diego Funes hizo un movimiento que se volvería clave: reemplazó al arquero titular Gonzalo Laborda por Enzo Álvarez, quien ingresó especialmente para la definición.

Según la crónica de Pablo Pequi, publicada en Diario La Mañana de Bolívar, “ni el mejor guionista podría haber escrito una historia como la que se dio en la definición con tiros desde el punto del penal”.

Penales para el recuerdo

La serie fue un vaivén emocional. Arnaldo González falló el primer remate, pero Gabriel Fernández también erró para Rafaela. Luego convirtieron Renso Pérez y Jorge Márquez, y más tarde Nahuel Yeri y Lucas Ontivero para dejar el marcador 2-2. Brian Quintana no pudo anotar y Julián Fuyana adelantó a la “Crema”. Entonces apareció Luciano Lapettina, que mantuvo con vida a Bolívar, antes de que Ontivero estrellara su remate en el palo.

La paridad llevó la definición al límite. Gonzalo Schonfeld y Lucas Albertengo anotaron con categoría y la tensión subió un grado más. Fue entonces cuando Jonatan Maciel, que había fallado su penal en la primera tanda, tomó la pelota con la ciudad entera sobre los hombros: remate fuerte, seco, al fondo del arco. Bolívar 5, Rafaela 4.

Quedaba una bala. Facundo Affranchino caminó hacia el punto penal y su disparo, cruzado, se perdió afuera. En ese instante, la historia se detuvo: Bolívar campeón del Torneo Federal A 2025.

El sueño cumplido

El equipo de Diego Funes, que venía de superar a Argentino de Monte Maíz en semifinales (3-1 en el global), alcanzó el mayor logro de su joven trayectoria. Para una institución fundada en 2002 y que recién en 2021 había llegado al Federal A, el salto a la Primera Nacional es una gesta deportiva y emocional.

En Bolívar, la fiesta fue total: banderas, bocinas, abrazos interminables. La ciudad entera celebró a un grupo que no claudicó y transformó la esperanza en certeza.

El fútbol argentino sumó un nuevo nombre en su mapa grande. Y en San Nicolás, un penal desviado selló para siempre la noche en que Ciudad de Bolívar tocó el cielo con los pies.