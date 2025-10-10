Por segundo año consecutivo se izó en la Legislatura Bonaerense el emblema Wiphala

En el marco de la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, por segundo año consecutivo se izó en la Legislatura Bonaerense, en La Plata, el emblema Wiphala, que quedará en su mástil hasta fin de mes.

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) impulsó la iniciativa, con ánimo de visibilizar la identidad plurinacional de la provincia de Buenos Aires.

"Consideramos que esta fecha debe ser de reflexión y de visibilización para toda la sociedad ya que en la provincia de Buenos Aires habitan más de 118 comunidades indígenas, 18 pueblos nación y más de 371.000 personas se reconocen indígenas o descendientes", indicaron desde el organismo, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Reconocimiento a Comunidades Indígenas - La Plata La provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor cantidad de pueblos nación originarios del país. Debido a migraciones internas o desplazamientos forzados, hoy existen - principalmente en los distritos del Conurbano - comunidades urbanas de distintas etnias y, también, comunidades territoriales, que conservan su espacio ancestral, de las culturas mapuche, guaraní y querandí.

Embed Personería jurídica Las comunidades indígenas que quieran inscribirse en el Registro Provincial de Comunidades Indígenas (Reproci) pueden hacerlo a través de la página, donde están los documentos para descargar, en forma presencial o solicitando información por teléfono o correo electrónico. Dirección: calle 56 n°668 (entre 8 y 9), 4º piso, La Plata.

Teléfono: (0221) 421-3353/4931/3195, internos 107 y 136.

Correo electrónico: [email protected] (DIB) ACR

