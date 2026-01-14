Salud abre la inscripción para las pre-residencias en PBA

El Ministerio de Salud bonaerense informó que desde el 26 de enero y hasta el 13 de febrero se encontrará abierta la inscripción virtual para postularse como pre- residentes . El programa está destinado a graduados y graduadas de medicina, farmacia y bioquímica que se hayan recibido hace menos de dos años.

La pre-residencia es una formación de seis meses que permite un primer acercamiento al sistema de residencias, así como conocer la red de hospitales, centros de salud y especialidades estratégicas de la provincia de Buenos Aires. La cursada contempla una carga horaria de 8 a 12 horas, incluye guardias y cuenta con una retribución mensual.

La formación se realiza mediante la asistencia de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en los hospitales o centros de salud donde se haya adjudicado la vacante, además de una guardia semanal de 12 horas, según el programa de cada especialidad. La retribución económica equivale al 50% del salario de un residente de primer año, más un plus por guardia y especialidad estratégica.

Las y los postulantes podrán formarse en las siguientes especialidades: clínica médica, neonatología, pediatría, psiquiatría infanto juvenil, terapia intensiva pediátrica, medicina general y/o familiar, psiquiatría, terapia intensiva de adultos, emergentología, farmacia hospitalaria y bioquímica clínica y sus orientaciones.

Luego de la inscripción online, se realizará un sorteo público para establecer el orden de selección, a partir del cual las y los postulantes podrán elegir sede y especialidad.

Quienes completen y aprueben la pre residencia podrán adjudicar directamente la posterior residencia en el mismo centro de salud, sin necesidad de rendir examen de ingreso. En tanto, quienes deseen cambiar de sede, especialidad u orientación, accederán a un orden de selección de acuerdo con los puntajes obtenidos en las evaluaciones. Para acreditar el programa completo será necesario contar con un 85% de asistencia, aprobar las evaluaciones parciales y la evaluación final.

Cronograma de ingreso:

* 26/1 al 13/2: Inscripción online

* Primera quincena de febrero: Publicación de cupos y sedes

* 20/2: Publicación de postulantes habilitados/as

* 21/2 al 23/2: Período de reclamos

* 24/2: Sorteo público

* 25/2: Publicación del orden de selección

* 26/2: Adjudicación de sede y especialidad (modalidad virtual)

* 2/3 al 4/3: Toma de posesión en el sistema

* 12/3: Readjudicación

* 13/3 y 16/3: Toma de posesión en el sistema

Asimismo, se realizará una reunión informativa virtual el jueves 22 de enero a las 12 horas, destinada a las y los interesados que tengan consultas sobre las pre-residencias y el proceso de inscripción. Próximo a la fecha se informará el enlace de conexión.

Fuente: Agencia DIB