miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 12:41

Salud abre la inscripción para las pre-residencias en PBA

Está destinada a graduados y graduadas de medicina, bioquímica y farmacia que se hayan recibido hace menos de dos años.

Por Agencia DIB
Médicos haciendo un examen de residencia.
Médicos haciendo un examen de residencia.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que desde el 26 de enero y hasta el 13 de febrero se encontrará abierta la inscripción virtual para postularse como pre-residentes. El programa está destinado a graduados y graduadas de medicina, farmacia y bioquímica que se hayan recibido hace menos de dos años.

Más noticias
Es importante considerar que la vulnerabilidad de los niños depende entre otras, de variables anatómicas y fisiológicas.

Incendios en la Patagonia: pediatras advierten de los riesgos para la salud y dan recomendaciones
Alerta sanitaria por el uso de pouches o bolsitas de nicotina. 

Alerta sanitaria provincial por las "bolsitas de nicotina": ¿son más adictivas que el cigarrillo?

La pre-residencia es una formación de seis meses que permite un primer acercamiento al sistema de residencias, así como conocer la red de hospitales, centros de salud y especialidades estratégicas de la provincia de Buenos Aires. La cursada contempla una carga horaria de 8 a 12 horas, incluye guardias y cuenta con una retribución mensual.

La formación se realiza mediante la asistencia de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en los hospitales o centros de salud donde se haya adjudicado la vacante, además de una guardia semanal de 12 horas, según el programa de cada especialidad. La retribución económica equivale al 50% del salario de un residente de primer año, más un plus por guardia y especialidad estratégica.

Las y los postulantes podrán formarse en las siguientes especialidades: clínica médica, neonatología, pediatría, psiquiatría infanto juvenil, terapia intensiva pediátrica, medicina general y/o familiar, psiquiatría, terapia intensiva de adultos, emergentología, farmacia hospitalaria y bioquímica clínica y sus orientaciones.

Luego de la inscripción online, se realizará un sorteo público para establecer el orden de selección, a partir del cual las y los postulantes podrán elegir sede y especialidad.

Quienes completen y aprueben la pre residencia podrán adjudicar directamente la posterior residencia en el mismo centro de salud, sin necesidad de rendir examen de ingreso. En tanto, quienes deseen cambiar de sede, especialidad u orientación, accederán a un orden de selección de acuerdo con los puntajes obtenidos en las evaluaciones. Para acreditar el programa completo será necesario contar con un 85% de asistencia, aprobar las evaluaciones parciales y la evaluación final.

Cronograma de ingreso:

* 26/1 al 13/2: Inscripción online

* Primera quincena de febrero: Publicación de cupos y sedes

* 20/2: Publicación de postulantes habilitados/as

* 21/2 al 23/2: Período de reclamos

* 24/2: Sorteo público

* 25/2: Publicación del orden de selección

* 26/2: Adjudicación de sede y especialidad (modalidad virtual)

* 2/3 al 4/3: Toma de posesión en el sistema

* 12/3: Readjudicación

* 13/3 y 16/3: Toma de posesión en el sistema

Asimismo, se realizará una reunión informativa virtual el jueves 22 de enero a las 12 horas, destinada a las y los interesados que tengan consultas sobre las pre-residencias y el proceso de inscripción. Próximo a la fecha se informará el enlace de conexión.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Incendios en la Patagonia: pediatras advierten de los riesgos para la salud y dan recomendaciones

Alerta sanitaria provincial por las "bolsitas de nicotina": ¿son más adictivas que el cigarrillo?

Bronquiolitis: comienza la vacunación a personas gestantes para proteger a los recién nacidos

Campaña "Salvá Tu Piel": este verano podés chequear tus lunares en la costa

Semana del 9 al 15 de enero de 2026

Especialistas aseguran que la depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

Salud Mental: PBA y otras nueve provincias piden a Nación que reanude los Consejos Federales

Alerta: detectan nueve casos de la "supergripe" H3N2 en cinco provincias

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La exposición al sol siempre debe ser con cremas con factor de protección solar. 

Alerta por riesgo extremo de exposiciónal sol por los altos niveles de radiación ultravioleta