Día Mundial de la Salud Mental: una de cada ocho personas padece alguna condición psíquica

Entre el 2023 y 2025 las internaciones por motivos de salud mental crecieron un 77%.

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental , con intención de crear conciencia sobre la importancia del bienestar psíquico, emocional y físico y reducir el estigma asociado a estas problemátias sanitarias.

Vida y Salud - Semana del 10 al 17 de octubre

Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

El Día Mundial de la Salud Mental fue establecido en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). Desde entonces, se ha convertido en una fecha clave para unir esfuerzos globales en la lucha contra los estigmas que rodean a las enfermedades mentales y promover un mayor entendimiento sobre este crucial aspecto de la salud, que cada vez afecta a más personas en el planeta.

Los datos oficiales indican que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental. El impacto es notable entre adolescentes y jóvenes , segmento en el que el número de diagnósticos se ha incrementado en las últimas décadas, principalmente, en los últimos años, luego de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo a proyecciones de la OMS, la depresión afecta ya a más de 300 millones de individuos en todo el planeta. A esto se suma la ansiedad , circunstancia que eleva el riesgo de problemas físicos y obstaculiza las relaciones y la vida productiva.

Desde la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto, difundieron una campaña especial en esta fecha, con la siguiente premisa: "La atención de salud mental no es una opción durante las crisis, es esencial".

En esa línea, las entidades remarcaron: "Hacer de la #SaludMental y Apoyo Psicosocial una parte integral de la respuesta a emergencias salva vidas y construye sistemas de salud más fuertes y resilientes para el futuro".

Embed La atención de salud mental no es una opción durante las crisis, es esencial.



Hacer de la #SaludMental y Apoyo Psicosocial una parte integral de la respuesta a emergencias salva vidas y construye sistemas de salud más fuertes y resilientes para el futuro. Así puedes empezar. pic.twitter.com/zi05MrM1ue — OPS/OMS (@opsoms) October 10, 2025

El mensaje de los organismos apunta a fortalecer la atención en salud mental, mejorar la información sobre la problemática y reducir los tabúes.

Embed Tu salud mental es importante, especialmente durante las emergencias. Cuando la vida se sienta incierta o abrumadora, adopta estas sencillas medidas para proteger tu bienestar.#DíaMundialdelaSaludMental#SaludMental @OEA_oficial pic.twitter.com/Am8vyrOJ2U — OPS/OMS (@opsoms) October 10, 2025

Desde el gobierno bonaerense, recordaron a la ciudadanía que cuenta con una Red de más de 200 espacios de atención en salud mental para quien lo requiera. Para buscar el centro más cercano, se puede ingresar en: http://busca.saludmental.gba.gov.ar.

Además, indicaron que la salud mental "está vinculada al modo en que vivimos, sentimos y nos relacionamos", y señalaron: "No se trata solo de lo que nos pasa, sino también de cómo transitamos nuestra vida cotidiana en relación con otras personas".

Embed Todos y todas podemos atravesar situaciones que requieran atención en salud mental o por consumos problemáticos.



En @BAProvincia contamos con una Red de más de 200 espacios de atención para quienes lo necesiten. Podés buscar el centro más cercano: en https://t.co/2czdOe383k pic.twitter.com/FekfbuYYLW — SaludBAP (@SaludBAP) October 10, 2025

Quien necesite acompañamiento, puede comunicarse por teléfono al 0800 - 222- 5462. (DIB)