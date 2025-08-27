miércoles 27 de agosto de 2025
Día de la Embarazada: la importancia de los controles prenatales

El 31 agosto es una fecha que invita a reflexionar sobre los cuidados durante este período. En el país, estos controles lograron reducir la tasa de mortalidad materna de 80/100.000 embarazos en 2000 a 33/100.000 en 2023.

Los controles prenatales son fundamentales para la salud de la madre y el bebé. (Pexels)

El 31 de agosto -día de San Ramón Nonato, patrono de las parturientas - se conmemora el Día de la Obstetricia y de la Embarazada, una fecha que invita a reflexionar sobre los cuidados durante el embarazo y la importancia de los controles prenatales para la salud de la madre y el bebé.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los controles prenatales deben ser tempranos -idealmente antes de las 12 semanas-, regulares (al menos ocho durante todo el embarazo, con mayor frecuencia en el último trimestre), integrales, de alta calidad, accesibles y centrados en la mujer, respetando siempre su autonomía y dignidad.

“Estos controles no solo permiten evaluar el desarrollo del embarazo y detectar de forma temprana posibles complicaciones sino que también fortalecen el vínculo entre la embarazada, su familia y el equipo de salud. En cada consulta, la mujer encuentra un espacio de contención, orientación y confianza para resolver dudas y recibir acompañamiento”, explicó la doctora Valeria Valko, ginecóloga de OSPEDYC.

Monitoreos y medidas preventivas

Durante estos controles se monitorea el crecimiento fetal mediante la medición de la altura uterina, la escucha de latidos y la realización de ecografías cuando están indicadas. También se controlan parámetros como la tensión arterial, el peso materno y los análisis de laboratorio, fundamentales para detectar complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional o problemas en el crecimiento del bebé.

“Los controles –continúa Valko-, incluyen medidas preventivas como la aplicación de vacunas, la suplementación con hierro y ácido fólico, y la entrega de pautas sobre alimentación saludable, actividad física y señales de alerta. Este seguimiento también prepara a la mujer para el momento del parto, ayudándola a saber qué esperar y cómo atravesar el proceso de forma informada y segura”

Abordaje integral

La tasa de mortalidad materna en Argentina ha disminuido de 80 (2000) a 33 (2023), lo que indica que es inferior al promedio regional. La tasa de mortalidad materna se refiere al número de mujeres que fallecen por causas relacionadas con el embarazo durante el mismo o dentro de los 42 días posteriores a la interrupción del mismo por cada 100.000 nacidos vivos.

Está comprobado que el acceso a controles prenatales de calidad reduce de manera significativa la mortalidad materna y neonatal. Un abordaje integral —que contemple tanto la salud física como el bienestar emocional— permite transitar el embarazo con mayor seguridad, confianza y tranquilidad.

Cuidar a la madre y al bebé desde el inicio es fundamental. Por eso, invitamos a todas las embarazadas a mantener sus controles al día y a consultar con su obstetra ante cualquier duda. La prevención y el acompañamiento son las mejores herramientas para un embarazo saludable y un comienzo de vida lleno de oportunidades”, finalizó Valko. (DIB)

