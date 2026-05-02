Día del Celíaco: en qué consiste esta enfermedad que afecta a unas 400.000 personas en Argentina

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía , una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar una enfermedad que, lejos de ser una moda alimentaria, afecta a miles de personas en la Argentina. En base a los datos del último censo, se estima que la celiaquía podría afectar a entre 300 mil y casi 400 mil personas en la Argentina . El cálculo surge de cruzar la proporción de 1 caso cada 167 adulto s con una incidencia aún mayor en la infancia —1 cada 79—, lo que eleva el número total al considerar la estructura etaria del país.

La enfermedad celíaca es una condición autoinmune provocada por la intolerancia permanente al gluten , una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Su consumo genera una reacción que daña la mucosa del intestino delgado y altera la correcta absorción de nutrientes , con consecuencias que pueden impactar en todo el organismo.

A pesar de su incidencia, el diagnóstico no siempre es sencillo . Por eso suele definirse como “la gran simuladora”. Los síntomas pueden variar según la edad: en niños se manifiesta con retraso en el crecimiento, vómitos o irritabilidad , mientras que en adultos aparecen cuadros como diarrea crónica, distensión abdominal, anemia persistente o pérdida de peso .

Detectarla a tiempo es clave para evitar complicaciones a largo plazo, como osteoporosis precoz o anemia severa . El diagnóstico se realiza a través de análisis de sangre para identificar anticuerpos específicos y una biopsia intestinal que confirma el estado de la mucosa.

Dieta estricta

La única forma de controlar la enfermedad es mantener una dieta estricta libre de gluten de por vida. Esto implica no solo evitar ciertos alimentos, sino también prestar atención a productos donde el gluten puede estar oculto, como medicamentos o cosméticos.

En la Argentina, la legislación contempla esta problemática. La Ley 26.947 establece mayo como el Mes Nacional de Concientización sobre la Celiaquía y promueve el acceso a alimentos seguros. En ese marco, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publica un listado oficial de productos libres de gluten, que ya supera los 25.000 alimentos disponibles en el mercado.

El Día Internacional de la Celiaquía no solo apunta a generar conciencia, sino también a reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a información confiable para mejorar la calidad de vida de la población afectada.

Fuente: Agencia DIB