Vacaciones en el exterior: ¿qué productos de origen animal y vegetal se pueden traer al país?

Senasa y una advertencia para los turistas que vacacionen en el exterior.

Vacaciones de verano: muchos turistas eligen viajar al exterior y después hay que volver, con presentes o bien con adquisiciones para uno mismo. Sin embargo, el Senasa recuerda que hay determinados productos que no se pueden traer al país, sin la correspondiente autorización.

La Resolución 295/99 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria establece un listado positivo de productos de origen animal y vegetal autorizados a ingresar sin inconvenientes, como las conservas de pescado, de cerdo, de aves; los frutos o vegetales procesados o mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, entre muchos otros, siempre que sea en cantidades acordes al consumo personal y debidamente envasados y rotulados de fábrica.

El organismo sanitario reforzó su presencia durante el período de vacaciones en más de 110 pasos fronterizos fluviales y marítimos, terrestres y aeropuertos en los que está presente. Y recomienda a los pasajeros informarse antes de viajar, a fin de evitar demoras e inconvenientes al ingresar o regresar al país.

Según recordó, personal del Senasa podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporten productos de riesgo sanitario: en caso de que se produzca una detección, los agentes deberán labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.

Son parte de las acciones que lleva a cabo el Senasa para proteger el estatus zoofitosanitario, la calidad de la producción agropecuaria nacional y la salud de las personas, y para contribuir a mantener abiertos los destinos a los que llegan los productos agroalimentarios argentinos. Fuente: Agencia DIB

