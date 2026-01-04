domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026 - 13:32

Vacaciones en el exterior: ¿qué productos de origen animal y vegetal se pueden traer al país?

Según el Senasa, quienes vacacionen en el exterior, en el regreso deben estar atentos al momento de decidir traer al país productos de origen animal y vegetal.

Por Agencia DIB
Senasa y una advertencia para los turistas que vacacionen en el exterior.

Senasa y una advertencia para los turistas que vacacionen en el exterior.

Vacaciones de verano: muchos turistas eligen viajar al exterior y después hay que volver, con presentes o bien con adquisiciones para uno mismo. Sin embargo, el Senasa recuerda que hay determinados productos que no se pueden traer al país, sin la correspondiente autorización.

Más noticias
El Senasa brindó consejos para que los animales soporten la ola de calor.

Senasa: cómo prevenir los golpes de calor en la hacienda
El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos reabrirá sus puertas.

El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos podría reabrir en los próximos días

La Resolución 295/99 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria establece un listado positivo de productos de origen animal y vegetal autorizados a ingresar sin inconvenientes, como las conservas de pescado, de cerdo, de aves; los frutos o vegetales procesados o mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, entre muchos otros, siempre que sea en cantidades acordes al consumo personal y debidamente envasados y rotulados de fábrica.

El organismo sanitario reforzó su presencia durante el período de vacaciones en más de 110 pasos fronterizos fluviales y marítimos, terrestres y aeropuertos en los que está presente. Y recomienda a los pasajeros informarse antes de viajar, a fin de evitar demoras e inconvenientes al ingresar o regresar al país.

Según recordó, personal del Senasa podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporten productos de riesgo sanitario: en caso de que se produzca una detección, los agentes deberán labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.

Son parte de las acciones que lleva a cabo el Senasa para proteger el estatus zoofitosanitario, la calidad de la producción agropecuaria nacional y la salud de las personas, y para contribuir a mantener abiertos los destinos a los que llegan los productos agroalimentarios argentinos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Senasa: cómo prevenir los golpes de calor en la hacienda

El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos podría reabrir en los próximos días

Carbap reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios

Rutas cargadísimas hacia la Costa Atlántica en el primer fin de semana del año

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en un barrio de La Plata

Mar del Plata: árboles caídos, semáforos dañados y carpas destrozadas por un temporal

Azul se viste de orgullo con la marcha "Colonia Trola"

Salud publicó una nueva guía nacional para combatir el brote de coqueluche

Incendios en Villarino: el fuego fue controlado y habilitaron las rutas 3 y 22

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carbap pidió ayuda para los productores afactados por los incendios en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Carbap reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Senasa y una advertencia para los turistas que vacacionen en el exterior.

Vacaciones en el exterior: ¿qué productos de origen animal y vegetal se pueden traer al país?