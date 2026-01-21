miércoles 21 de enero de 2026
Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y ya son cinco las víctimas en PBA

La Municipalidad de Arrecifes confirmó el caso de la persona que vivía en la zona rural. Alarma por la suba de contagios. Cómo prevenir.

Preocupación por los casos de hantavirus. (Chris F/pexels)

Una persona falleció por hantavirus en la zona rural de la ciudad de Arrecifes, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad y vuelve a poner en alerta a la provincia de Buenos Aires que ya registró cinco muertes en el último mes por causa de esta enfermedad de alta letalidad.

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas suspendidas en el aire (aerosoles) contaminadas con el virus, que se desprenden de heces, orina o saliva de roedores infectados.

El hantavirus en la mira. 

El caso fue confirmado por la Municipalidad de Arrecifes, quien destacó que el diagnóstico de la víctima se conoció el martes por la tarde. A raíz del caso, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, llevando adelante las acciones de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos estrechos y medidas de prevención.

Em tanto, también en los primeros días de enero un hombre de 33 años murió en Mar del Plata. El deceso se produjo a poco de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Hantavirus en crecimiento

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se encuentran en brote de hantavirus desde el mes de julio de 2025 hasta el día de hoy.

Según se precisa en el documento que marca el registro hasta la primera semana de enero, el total de contagios es de 58 y más de la mitad de ellos (el 57%) se encuentran en la región centro.

Los números de Buenos Aires encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias, ya que se contabilizaron 35 pacientes afectados por esta enfermedad, el doble que en 2024. De ese total, 12 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 34%.

En este contexto, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) llamó a la población a informarse y conocer cómo se contagia el hantavirus.

Prevención del hantavirus

  • Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).
  • Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.
  • Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.
  • Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.
  • Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.

