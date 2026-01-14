Hantavirus: veterinarios instan a la población a conocer los síntomas para poder prevenir casos graves

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas suspendidas en el aire (aerosoles) contaminadas con el virus, que se desprenden de heces, orina o saliva de roedores infectados.

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA ) llamó a la población a informarse y conocer cómo se contagia el hantavirus , luego de la muerte de cuatro personas en lo que va del año por esta zoonosis.

Hantavirus: confirman una víctima fatal en Chacabuco y ya son tres en la provincia de Buenos Aires

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano y son 4 las víctimas

“La prevención salva vidas” , enfatizó la entidad, e instó a la población a cuidarse e ir al médico en caso de sospecha de haber podido contraer la infección. Y sumó: “Adoptar hábitos seguros, mantener los ambientes limpios y ventilados , y reforzar las barreras que impiden el ingreso de roedores son acciones fundamentales para cuidar la salud de toda la comunidad”.

Durante 2025 se registraron 77 casos confirmados en Argentina, con 23 fallecimientos , lo que refleja una alta letalidad y refuerza la necesidad de actuar de manera responsable.

“El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite a partir del contacto indirecto con roedores, a través de partículas presentes en el ambiente. Por eso, las medidas preventivas cotidianas son la principal herramienta para reducir el riesgo de contagio”, indicó el comunicado del CVPBA.

El ratón colilargo, principal vector del hantavirus.

La importancia de conocer los síntomas

Lo más complejo es detectar que los síntomas iniciales corresponden a un cuadro de hantavirus, ya que pueden confundirse con los de una gripe o cualquier otra virosis. Así, en poblaciones que habitan en áreas rurales o periurbanas, con presencia cotidiana de roedores, la sospecha por hantavirus debe ser usual y no considerada una rareza.

En caso de presentar fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea, y dificultad para respirar, se debe consultar de inmediato al sistema de salud.

Los síntomas del hantavirus pueden confundirse con los de una gripe o cualquier otra infección viral.

Medidas para reducir el riesgo en el hogar:

Evitar la presencia de roedores y su contacto con alimentos o agua.

y su contacto con alimentos o agua. Mantener la basura en recipientes de plástico grueso o metal, con la tapa ajustada.

en recipientes de plástico grueso o metal, con la tapa ajustada. Eliminar cajas de cartón, papeles, leña o elementos en desuso.

Acciones clave de higiene y prevención:

Limpiar superficies con una parte de lavandina y nueve de agua y dejar actuar 30 minutos.

y dejar actuar 30 minutos. Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

en puertas y ventanas. Sellar orificios con materiales resistentes.

Limpiar y desinfectar los tanques de agua casa seis meses.

Cuatro muertos en enero

En lo que va del año, cuatro personas murieron por hantavirus en la provincia de Buenos Aires: una niña de 10 años en General Belgrano; un adolescente de 14 en San Andrés de Giles; un hombre de 59 años de Chacabuco; y un joven de 33 años de Mar del Plata.

A nivel país, de acuerdo al último informe de Salud de nación, en 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%.

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente producida por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae. La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas suspendidas en el aire (aerosoles) contaminadas con el virus, que se desprenden de heces, orina o saliva de roedores infectados.

La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peri domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

A su vez, existe evidencia de transmisión persona a persona y, por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

También pueden producirse contagios por:

Contacto directo de excreciones con mucosas (conjuntival, nasal o bucal).

Mordedura de roedores infectados.

El hantavirus produce un síndrome cardiopulmonar que puede manifestarse a través de un cuadro leve con fiebre inespecífica, o bien de forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. La detección y atención temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico de los cuadros y evitar decesos.

