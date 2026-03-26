jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 09:09

Una mujer de 69 años se descompensó y murió en el baño del Bingo La Plata

Testigos indicaron que la jubilada era “habitué del lugar” y aseguraron que tenía problemas de salud.

Por Agencia DIB
El Bingo La Plata.

El Bingo La Plata.

Una mujer de 69 años murió en la noche del miércoles en el baño del Bingo La Plata tras una descompensación. La jubilada, que según testigos era “habitué” del lugar, fue hallada inconsciente en el establecimiento ubicado en diagonal 80 entre 42 y 116 de la capital bonaerense, y de inmediato el personal dio aviso a las autoridades. Ahora la Justicia investiga qué fue lo que le sucedió.

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La jubilada fue encontrada en el baño de mujeres por otras clientas del lugar, que alertaron al personal. Enseguida efectivos de la comisaría Segunda con jurisdicción en la zona llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento, por lo que decidieron preservar la escena para la realización de las pericias de rigor. En esa línea, fuentes policiales indicaron que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo de la mujer, ni tampoco el faltante de pertenencias.

Minutos después de la llegada de los agentes de la Policía Bonaerense también llegó una ambulancia de una empresa privada, que ratificó el deceso.

Problemas de salud

Testigos señalaron que la jubilada, que fue identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, era “habitué del lugar” y “padecía diversos problemas de salud”.

La investigación, en la que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y a la espera de la realización de una operación de autopsia que determinará qué desencadenó el trágico suceso.

El año pasado un hecho similar provocó indignación en Mar del Plata, ya que una mujer de 71 años falleció en el Bingo Puerto y mientras su cuerpo era tapado con una tela blanca a la espera de ser retirado, los apostadores siguieron utilizando las máquinas de la sala de juegos.

Fuente: Agencia DIB

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