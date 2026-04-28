martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 11:51

Un brillante bólido verde cruzó el cielo nocturno y sorprendió a muchos en el AMBA

El fenómeno logró ser registrado por celulares y cámaras de seguridad. También fue visto en Montevideo.

Por Agencia DIB
El bólido cruzó el cielo a las 22.51.

El bólido cruzó el cielo a las 22.51.

X @Tiempo_AMBA

Mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, que estaba al aire libre a pesar del frío de la noche del lunes, quedó asombrada alrededor de las 22.50, cuando un bólido de brillante luz verde cruzó el cielo.

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El suceso fue registrado en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas cercanas al Río de la Plata, como Montevideo, Uruguay.

Los videos que se viralizaron muestran una especie de bola de fuego verdosa que se desplazó rápidamente de un extremo a otro del cielo nocturno.

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Duró apenas unos segundos pero fue tan brillante que se destacó hasta en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

Un bólido de magnesio

El fenómeno se trató de un bólido, es decir, un meteoro extremadamente brillante que explota en la atmósfera porque cae a gran velocidad y genera mucha fricción. La coloración verdosa, en tanto, respondió a su composición, mayormente de magnesio.

La caída del bólido coincide con la “lluvia” de meteoros conocida como las Líridas, que ocurre anualmente durante el mes de abril cuando la Tierra atraviesa la nube de escombros del cometa C/1861 G1 Thatcher.

Su nombre viene del punto del que parecen aparecer los meteoros, en la constelación de Lira.

Fuente: Agencia DIB

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