Trenes: se suspenden "temporalmente" desde este martes los servicios a Córdoba y Tucumán

El gremio La Fraternidad denunció que desde este martes ya no funcionarán esos trayectos. Trenes Argentinos dice que es temporario, y por cuestiones operativas.

Por Agencia DIB
La Fraternidad, el sindicato que nuclea a los maquinistas de los ferrocarriles, denunció que desde este mismo martes serán suspendidos los servicios que unen la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos le informaron a la agencia DIB que dicha suspensión es temporaria y a pedido de la empresa concesionaria de las vías.

“Urgente: como viene anticipando en sus comunicados La Fraternidad, a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se suspenden los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires–Tucumán y Buenos Aires–Córdoba”, reza un comunicado dado a conocer esta tarde por el gremio. Y fue el propio Omar Maturano, el secretario general, quien le confirmó la novedad a la DIB.

Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos aclararon que la suspensión es temporaria. “Lo que omite Maturano es que la suspensión de los servicios obedece a un pedido de la empresa que explota las vías, Nuevo Central Argentino”, le explicaron a DIB desde la compañía estatal.

“Es para hacer una revisión sobre las vías. El pedido de NCA le llegó a Trenes Argentinos y Trenes Argentinos, en función del pedido realizado por ese motivo, una revisión de las vías para fortalecer la seguridad, procedió a la suspensión del servicio durante determinado tiempo”.

Cada vez menos servicios de trenes

Con un signo de interrogación respecto de estos trayectos, permanece interrumpido el servicio entre Buenos Aires y Bahía Blanca, que se suma a los ya discontinuados servicios a Justo Daract, Pinamar y Pehuajó -solo llega a Bragado-.

El servicio a Córdoba sale de Retiro los jueves y domingo y regresa viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán parten los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás. (DIB)

