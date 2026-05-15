viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 09:01

Final feliz: al final la Anmat no prohibió el desinfectante de ambientes "antimufa"

Así lo destacó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también reveló que se había equivocado con la marca: es un producto de Cif.

Por Agencia DIB
Cif antimufa, el mejor aliado del cabulero.

Cif "antimufa", "el mejor aliado del cabulero".

A menos de un mes del inicio del Mundial de Fútbol, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) intentó frenar la salida al mercado de un nuevo desinfectante de ambientes de la reconocida marca Cif por un motivo insólito: la empresa no pudo demostrar científicamente que el producto tenga propiedades "antimufa". Al final, se aprobó.

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El caso salió a la luz pública a través de la cuenta de X de Federico Sturzenegger, quien utilizó la justificación técnica del organismo para criticar el accionar de la burocracia estatal frente a las iniciativas del sector privado.

Con un tono irónico, el ministro escribió: "El Estado es el mal en estado puro". Y consideró absurdo que el organismo destinara recursos a evaluar una característica evidentemente ligada al humor y al marketing.

"@ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!", escribió en redes sociales.

Corrección y festejo

Más tarde, Sturzenegger corrigió su posteo inicial: la marca no era Poett, sino Cif. El funcionario escribió: “Hoy a la mañana escribí sobre un informe de @ANMATsalud que sugería no autorizar un producto de limpieza por no demostrar su capacidad anti-mufa. La idea era ilustrar como los organismos complican la disponibilidad de productos dictaminando sobre temas comerciales o de calidad sobre los que el Estado nada tiene que opinar. Me corrige el Director de @anmatsalud, Luis Fontana, que el producto en cuestión no era @PoettArgentina sino @CifArgentina (por alguna asociación me quedó Poett y no Cif, no sé por qué ¡ya que en casa usamos los dos!). Perdón a la gente de @AyudinARG por confundirme (igual veo que tienen buena retención de marca)”.

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Y celebró: “Por suerte en este caso, gracias a la intervención del Director la historia tuvo un final feliz. No siempre es el caso”.

Edición limitada

La idea original de la empresa fue lanzar “Cif aroma sándalo antimufa” y “palo santo antimufa” como una edición especial y limitada, aprovechando el fervor mundialista y la arraigada creencia popular argentina de alejar las "malas vibras" en épocas de competencia de la Selección Nacional.

De hecho, en los sitios webs de los supermercados y en Mercado Libre ya aparece a la venta, aunque todavía figura que “este producto no está disponible por el momento” o “sin stock”.

Fuente: Agencia DIB

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