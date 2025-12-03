Transparencia, límites y supervisión humana: qué esperan los lectores del uso de la IA en los medios

Un nuevo informe sobre consumo de noticias en Estados Unidos , y que fue replicado a nivel local por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) , mostró que la audiencia no rechaza la inteligencia artificial (IA) en las redacciones , pero exige límites estrictos, transparencia total y la garantía de que siempre haya intervención humana .

Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

El trabajo, titulado “2025 News Consumer Insights: How Should Newsrooms Use AI?” , reunió 1.417 respuestas de lectores de 16 estados de la nación norteamericana y fue elaborado por la Local Media Association, la Local Media Foundation, Trusting News y el AI Community Journalism Lab.

Aunque la mayoría de los consultados tiene una actitud “cautelosa pero abierta” hacia la IA, el mensaje principal es contundente: el periodismo sigue siendo un trabajo humano .

Así, el 98,8% de los encuestados considera indispensable que un periodista revise cualquier contenido producido con herramientas de IA antes de su publicación. Y el rechazo es masivo cuando se trata de delegar en sistemas automáticos la escritura completa de notas: el 85% lo considera inaceptable .

Transcripciones y resúmenes, sí

El estudio revela que los lectores están dispuestos a aceptar la IA en tareas internas y de apoyo, como transcribir entrevistas, traducir textos, editar gramática, resumir artículos o analizar datos. Todas esas funciones superan ampliamente el 40% de aceptación.

Pero la comodidad cae en picada cuando se trata de producir contenido visible: la creación de imágenes, audios, videos, newsletters, titulares o publicaciones para redes sociales aparece entre los usos menos tolerados.

Transparencia

Otro punto clave es la demanda de transparencia. El 97,8% quiere saber si se usó IA en un contenido, y casi siete de cada diez buscan una explicación precisa de qué hizo la herramienta y qué no.

Para construir confianza, los lectores piden políticas públicas dentro de los medios que definan cómo se utiliza la IA, para qué tareas está permitida y cuáles serán siempre responsabilidad humana.

Requisitos

El informe también muestra que los consumidores de noticias apoyarían un mayor uso de estas tecnologías si se cumplen ciertos requisitos. De hecho, un 46,4% acompañaría una expansión de la IA si el contenido resultante mantiene los mismos estándares éticos y de precisión del resto del trabajo periodístico.

Y un 42,1% lo haría si eso libera tiempo para que los periodistas produzcan más notas, se vinculen con la comunidad y profundicen su cobertura.

En su análisis final, el informe concluye que los medios locales tienen la oportunidad de acompañar a sus comunidades en la adaptación a estas herramientas, siempre que mantengan la transparencia, expliquen su uso con claridad y respeten la preferencia mayoritaria de los lectores por preservar la intervención humana en la producción de información.

Fuente: Agencia DIB