Tragedia en Los Hornos: una mujer y sus dos hijas murieron al incendiarse su casa

La vivienda incendiada en Los Hornos.

Una mujer de 27 años, una nena de 7 años y su hermanito de 4, murieron este miércoles por la tarde-noche en un trágico incendio que se produjo en una vivienda de Los Hornos.

El hecho se dio en 57 entre 152 y 153, las víctimas, integrantes de una misma familia, quedaron atrapadas luego de que otro hermano de 3 años que jugaba con un encendedor, incineró una prenda de vestir, de acuerdo a la versión de una adolescente de 17 años, prima de la víctima de 27, que estaba en el lugar.

A partir de ese momento el fuego avanzó rápido y entró en contacto con un colchón, lo que aceleró el proceso y terminó con la vida de la mujer y los pequeños no alcanzaron a salir con vida. Sin embargo, la joven de 17 años identificada bajo las siglas A.P y el nene de 3 años pudieron evacuar y lograron escapar de las llamadas.

Al arribar los primeros móviles policiales y de emergencia, el fuego ya había consumido gran parte del interior de la vivienda y no pudieron hacer nada para salvar a las víctimas.

Una vez sofocado el incendio y al ingresar al inmueble, los bomberos hallaron los cuerpos sin vida de Celeste Villalba y de las dos niñas. Los óbitos fueron encontrados en la parte delantera de la vivienda, debajo de una ventana, sobre una cama, una escena que terminó de confirmar la magnitud de la tragedia. Fuente: Agencia DIB

