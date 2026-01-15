jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 09:06

Recambio turístico: restringen la circulación de camiones hacia y desde la costa bonaerense

Vialidad Provincial puso límites a la circulación de camiones en la Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y Autopista Buenos Aires–La Plata.

Por Agencia DIB
El jueves 15 y el viernes 16 de enero los camiones de más de 7 toneladas de porte bruto no pueden circular por la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, para aliviar el tránsito durante el recambio turístico.

Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad, organismo que suministró los días y horarios afectados:

Sin camiones en el recambio turístico

Hacia la Costa Atlántica

Jueves 15 de enero, de 14 a 23:59 hs.

Viernes 16 de enero, 06 a 14 hs

Sentido a CABA

Jueves 15 de enero, de 14 a 23:59.

Autopista Buenos Aires – La Plata

Desde CABA hasta la ciudad de La Plata.

Autovía 2

Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).

Ruta Provincial Nº11

Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)

Ruta Provincial Nº36

Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)

Ruta Provincial Nº56

Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).

Ruta Provincial Nº63

Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).

Ruta Provincial Nº74

Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).

Camiones exentos

Los vehículos de carga menor a 7 toneladas de porte bruto y a los que a continuación se detallan:

  • a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.
  • b) De transporte de animales vivos.
  • c) De transporte de pescado y mariscos congelados.
  • d) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.
  • e) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
  • f) De atención de emergencias.
  • g) De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
  • h) De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
  • i) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
  • j) De transporte de medicinas.
  • k) De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.
  • l) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
  • m) De transporte de sebo, hueso y cueros.
  • n) Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.

Consejos de Vialidad

Se recuerda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.

Fuente: Agencia DIB

