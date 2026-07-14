martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 12:54

Tim Payne, Tini y De Paul, los primeros en ingresar a La Rural de Palermo

Comenzó la 138° Exposición Rural con la tradicional entrada de los primeros ejemplares. El carnero bonaerense “Tim Payne” abrió la jornada en Palermo.

Por Agencia DIB
Tim Payne, el carnero bonaerense de Cacharí fue el primer animal en llegar a La Rural. Lo recibió Nicolás Pino, el anfitrión.

Tim Payne, el carnero bonaerense de Cacharí fue el primer animal en llegar a La Rural. Lo recibió Nicolás Pino, el anfitrión.

NA

Este martes entraron los primeros animales a la 138° Exposición Rural de Palermo. Y como no podía ser de otra manera, hasta estos ejemplares se vieron envueltos por el clima del Mundial 2026. El que abrió la jornada fue un carnero bautizado “Tim Payne”, como el otrora ignoto defensor de Nueva Zelanda al que hizo mundialmente famoso un influencer argentino.

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“Tim Payne” es un ejemplar de la raza Romney Marsh y pertenece a la Cabaña Moreaki, de Cacharí, partido de Azul, en la provincia de Buenos Aires. La entrada de este carnero de 110 kilos se dio en el marco del 90º aniversario de la Asociación Argentina de Romney Marsh.

Tini y De Paul entraron juntos

Junto a “Tim Payne” ingresó “Tini Tini”, una vaca de la raza Limousin de 706 kilos, acompañada por su ternero “De Paul”, de 255 kilos, ambos provenientes de la Cabaña La Cotidiana de Chenaut, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, encabezó la recepción junto a integrantes de la Mesa de Enlace y autoridades de La Rural. Este año la exposición se realiza bajo el lema “El campo nos une” y coincide con el 160º aniversario de la Sociedad Rural Argentina, informó NA.

Pino estima que este año la muestra contratará con más de 2500 animales de diversas razas y especies, destacando el regreso de las aves. Habrá 42 remates con una proyección de comercialización de 200 mil cabezas de ganado.

Fuente: Agencia DIB

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