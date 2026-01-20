Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

El Ministerio de Economía reglamentó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y definió una serie de criterios patrimoniales que dejarán fuera del beneficio a determinados hogares. La medida es aun cuando sus ingresos declarados estén por debajo del tope establecido.

La decisión del Gobierno de Javier Milei fue formalizada a través de la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial , que aprueba los indicadores de “exteriorización patrimonial y de manifestación de capacidad económica” que se utilizarán para aceptar o rechazar solicitudes.

A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda económica para pagar la luz y el gas pasarán a estar inscriptas en un nuevo sistema llamado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) . El trámite será obligatorio para quienes deseen mantener el beneficio y deberá realizarse mediante un formulario digital que se presentará como declaración jurada .

Esta medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 943/25 , que cerró el período de transición anterior y dispuso la creación de un nuevo régimen de subsidios. Según el texto oficial, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la administración de estos beneficios.

El objetivo declarado es identificar, con mayor precisión, quiénes realmente necesitan la ayuda estatal para afrontar los gastos de energía y evitar errores o superposiciones en el reparto.

Para esto, el Ejecutivo oficializó también el modelo de formulario que deberá ser completado por los solicitantes. De igual forma, destacaron que gran parte de los datos se obtendrán de registros previos, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén inscriptos allí no necesitarán anotarse de nuevo.

Fuente: Agencia DIB