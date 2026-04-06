lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 09:25

Semana Santa: hubo 2,8 millones de turistas pero más "gasoleros" que en 2025

El clásico relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) refleja que en Semana Santa el número de turistas creció un 5,6% aunque el gasto cayó el 18,9%.

Por Agencia DIB
Como es habitual, Mar del Plata fue el destino bonaerense más elegido en Semana Santa.

Como es habitual, Mar del Plata fue el destino bonaerense más elegido en Semana Santa.

La Capital

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció un 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje.

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De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

Los números del turismo en Semana Santa

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció un 5,6%, mostrando una recuperación moderada de la actividad turística en fechas clave del calendario. Pero a pesar de que más gente viajó, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales; es decir, descontando el efecto inflación.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.

La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

Turistas más "prudentes"

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza. En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

Destinos tradicionales y emergentes

Entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.

También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, con alta demanda en las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; propuestas integrales como Río Negro, que combinó mar, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado. Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos.

Durante 2026 hubo fines de semanas largos, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $ 2.047.075 millones.

Fuente: Agencia DIB

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