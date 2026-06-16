Se difundió un proyecto para cambiarle el nombre a Hurlingham que fue desmentido por el Municipio

Desde hace unos días se está hablando de un proyecto de ordenanza que buscaría cambiarle el nombre al partido de Hurlingham , en el oeste del Gran Buenos Aires, por sus raíces británicas . Ahora, desde la misma intendencia afirmaron que se trata de “fake news” con el objetivo de “sembrar confusión y perturbar la convivencia” entre los vecinos.

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Las versiones surgieron con la difusión de una propuesta que planteaba rebautizar el distrito como “Partido de la Reconquista” . El anteproyecto de ordenanza, que eventualmente podría tratarse en el Concejo Deliberante, cuestionaba el origen del nombre Hurlingham, al sostener que proviene del Hurlingham Club , una institución de raíces inglesas fundada en la zona en 1888.

De acuerdo con medios locales, la iniciativa fue impulsada por el exconcejal Marcelo Suárez Nelson (vecinalista). En el texto, se argumenta que la comuna careció históricamente de una “identidad propia” y que su denominación fue adoptada a fines del siglo XIX por influencia de familias inglesas vinculadas al desarrollo ferroviario y a sectores económicos de la época.

“El nombre de Hurlingham no significa absolutamente nada. No tiene ninguna traducción y puede pertenecer a un cementerio olvidado en algún lugar de Inglaterra” , se afirma en el texto. Además, se reconstruye la historia de la zona desde los tiempos en que era conocida como Paso Morales y se cuestiona el papel que desempeñó Gran Bretaña en distintos momentos de la historia argentina.

La iniciativa concluye que “el nombre Partido de la Reconquista representaría un homenaje a quienes combatieron en defensa del territorio argentino, tanto durante las Invasiones Inglesas como en la Guerra de Malvinas”, por lo que representará una identidad “autóctona” y simbolizará la “liberación del colonialismo”.

El hurling

Más allá de lo que se afirma en la propuesta, en varios sitios web se cuenta que en 1888 los residentes ingleses fundaron en la zona el Hurlingham Club, una entidad dedicada a la práctica del polo y el hurling, un deporte parecido al hockey de origen irlandés. Este juego fue lo que motivó primeramente el nombre del club, para luego dar nombre a la ciudad.

A comienzos del siglo pasado había unos cuantos equipos de hurling, y en 1920 se jugó el primer campeonato. Entre los teams destacados estaban Buenos Aires Hurling Club, Mercedes, Wanderers, Bearna Baoghail, La Plata Gaels, Almirante Brown, Capilla Boys, Saint Patrick’s Alumni, Irish Argentines y New Lads. El deporte prácticamente desapareció en nuestro país con la Segunda Guerra Mundial.

Noticias falsas

En las últimas horas desde el Municipio se difundió un comunicado titulado “ATENCIÓN VECINOS: CIRCULAN NOTICIAS FALSAS SOBRE HURLINGHAM”.

En el texto, se recalca que “es completamente falso que este municipio tenga la intención de cambiar el nombre de nuestra ciudad ni de ninguna de sus localidades. William Morris, Villa Tesei y Hurlingham son nuestra identidad”. Agregan: “Amamos el lugar en el que vivimos, su tranquilidad y su comunidad. Por eso trabajamos todos los días para que Hurlingham siga yendo para adelante“.

La publicación difundida en redes sociales cierra: “Denunciamos una nueva campaña de fake news que circula en redes y distintos canales con el único objetivo de sembrar confusión, perturbar la convivencia y alterar la tranquilidad de nuestra comunidad”.

Fuente: Agencia DIB