miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 09:35

Saladillo: confirmaron un caso positivo de hantavirus

El afectado es un trabajador rural. El hantavirus se transmite principalmente por contacto con la orina, saliva o heces de roedores infectados.

Por Agencia DIB
El caso positivo de hantavirus provoca inquietud en Saladillo.

La Mañana de 25 de Mayo

La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Saladillo llevó a cabo el control de foco en el posible lugar de exposición, luego de confirmarse un caso positivo de hantavirus, una enfermedad viral que transmiten los roedores silvestres.

Javier Rodríguez en el Encuentro de Cooperativas Agropecuarias. (Prensa MDA)

Javier Rodríguez encabezó un nuevo Encuentro de Cooperativas Agropecuarias en Saladillo
La Asamblea de la ONU en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Día Internacional de los DDHH, fecha que en Argentina tiene aún más valor

El afectado es una persona que realiza tareas rurales, lo que incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. En el predio se colocó cebo raticida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo los protocolos de control y prevención correspondientes, informó La Mañana de 25 de Mayo.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con la orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados, en nuestro país, en especial el ratón colilargo. Las actividades rurales y la presencia de roedores en zonas de trabajo o vivienda aumentan las posibilidades de exposición.

¿Cómo prevenirlo?

  • Mantener los espacios limpios y sin basura acumulada.
  • Evitar la acumulación de materiales donde puedan anidar roedores.
  • Guardar alimentos en envases herméticos.
  • Sellar aberturas y grietas en viviendas o galpones.
  • Usar protección al limpiar lugares cerrados con signos de roedores.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis municipal entrega cebo raticida de manera gratuita a la comunidad. Ante dudas o consultas, acercarse a la Oficina en Ruta 205 y acceso Cicaré o comunicarse al 2344-431350.

Parte del intenso operativo de búsqueda de Gonzalo Ferloni.

Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible, afirman los expertos.

