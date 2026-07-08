Ruta 2: chocaron dos camiones a la altura de Vivoratá y uno de ellos transportaba coches 0 km

En un evento vial que por fortuna no tuvo víctimas fatales , dos camiones chocaron en el kilómetro 370 de la Ruta Nacional 2, a la altura de Vivoratá, en jurisdicción de Coronel Vidal. El siniestro vial, que ocurrió el martes por la tarde en sentido a Mar del Plata, dejó a ambos vehículos fuera de la calzada y provocó importantes daños materiales de consideración.

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Uno de los rodados involucrados era un camión portacontenedores que transportaba autos cero kilómetro con destino a distintas concesionarias. El otro era un camión que circulaba sin carga. Por causas que aún se investigan, ambas unidades colisionaron mientras transitaban por la autovía.

Tras el impacto, los conductores perdieron el control de los vehículos , que terminaron sobre la banquina, fuera de la cinta asfáltica. La imagen que dejó el accidente fue llamativa: los autos cero kilómetro del portacontenedores de mayor porte quedaron volcados sobre la autovía.

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Un conductor que circulaba en sentido contrario registró la escena en video, y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y fueron replicadas por medios locales.

Choferes ilesos

Pese a la violencia del choque, ninguno de los dos choferes requirió asistencia médica. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que ambos conductores resultaron ilesos. Los daños generados solamente fueron materiales.

Personal de Aubasa, bomberos y la Policía se hicieron presentes en el lugar. Dado que los rodados habían quedado fuera de la calzada, la circulación sobre la Ruta 2 pudo restablecerse en un tiempo relativamente breve.

Personal de seguridad vial trabajó para ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias destinadas a establecer la mecánica del siniestro, cuya investigación continúa abierta.

Fuente: Agencia DIB