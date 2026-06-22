Repatriaron los restos del Youtuber Gaspi a una semana del trágico accidente en Brasil

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

A una semana del trágico accidente en el que colisionaron dos helicópteros en Brasil en el que fallecieron seis personas, los cuerpos del youtuber Gaspi, del director de cine Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree fueron repatriados por sus familias tanto a Argentina como a los Estados Unidos.

El último trabajo de Gaspi, el talentoso youtuber que murió en el choque de helicópteros

El streamer y el cineasta estaban de paso en la ciudad brasileña, con la intención de viajar posteriormente al Mundial 2026 que se disputa en América del Norte.

En tanto, el sábado, miles de fanáticos se juntaron en el Obelisco porteño para homenajear a Gaspi. El lugar no fue elegido al azar: la despedida se realizó en las cuadras en las que el youtuber grababa los videos con los que se hizo famoso.

“No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue” , aseguró Michele, la madre del creador de contenidos en declaraciones televisivas, quien estuvo presente en el evento y hasta se animó a recrear, entre lágrimas, el icónico saludo que si hijo usaba en los videos, con su característica voz ronca.

“Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida“, expresó quebrada.

Embed "Buenas"



Porque la mama de Gaspi replicó el icónico "Bueeeenas" que hacía él.



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Quién fue Gaspi

Gaspar Prim Díaz, nacido en diciembre de 2002, se consagró en la plataforma YouTube con ingeniosas crónicas urbanas, la mayoría con un sesgo políticamente incorrecto.

En la cima de su popularidad, en 2024, tras una pausa en su trabajo, no dudó en hablar de los problemas de salud mental que había atravesado con un video íntimo titulado "La vuelta de Gaspi".

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En tanto, este año se había sumado al equipo del canal de streaming Blender con la serie “Gaspi visita tu hogar”, una propuesta novedosa que combina telerrealidad y ficción en videos de 20 minutos.

Fuente: Agencia DIB