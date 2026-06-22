lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 13:05

Repatriaron los restos del Youtuber Gaspi a una semana del trágico accidente en Brasil

El sábado, miles de fanáticos se juntaron en el Obelisco porteño para homenajear a Gaspi y, en el evento, su mama Michele emocionó a todos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

A una semana del trágico accidente en el que colisionaron dos helicópteros en Brasil en el que fallecieron seis personas, los cuerpos del youtuber Gaspi, del director de cine Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree fueron repatriados por sus familias tanto a Argentina como a los Estados Unidos.

Más noticias
El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

Tragedia aérea en Brasil: murió el influencer argentino Gaspi
El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El último trabajo de Gaspi, el talentoso youtuber que murió en el choque de helicópteros

El streamer y el cineasta estaban de paso en la ciudad brasileña, con la intención de viajar posteriormente al Mundial 2026 que se disputa en América del Norte.

En tanto, el sábado, miles de fanáticos se juntaron en el Obelisco porteño para homenajear a Gaspi. El lugar no fue elegido al azar: la despedida se realizó en las cuadras en las que el youtuber grababa los videos con los que se hizo famoso.

“No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, aseguró Michele, la madre del creador de contenidos en declaraciones televisivas, quien estuvo presente en el evento y hasta se animó a recrear, entre lágrimas, el icónico saludo que si hijo usaba en los videos, con su característica voz ronca.

“Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida“, expresó quebrada.

Embed

Quién fue Gaspi

Gaspar Prim Díaz, nacido en diciembre de 2002, se consagró en la plataforma YouTube con ingeniosas crónicas urbanas, la mayoría con un sesgo políticamente incorrecto.

En la cima de su popularidad, en 2024, tras una pausa en su trabajo, no dudó en hablar de los problemas de salud mental que había atravesado con un video íntimo titulado "La vuelta de Gaspi".

Embed

En tanto, este año se había sumado al equipo del canal de streaming Blender con la serie “Gaspi visita tu hogar”, una propuesta novedosa que combina telerrealidad y ficción en videos de 20 minutos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Tragedia aérea en Brasil: murió el influencer argentino Gaspi

El último trabajo de Gaspi, el talentoso youtuber que murió en el choque de helicópteros

Estrenos con "Toy Story 5", policiales, bígamos y los videos del youtuber Gaspi

Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas

Las Flores: una app podrá aportar datos para crear alertas tempranas de anegamientos y sequías

La Provincia lanza un plan integral para mitigar eventos climáticos extremos

La Plata: asaltaron a un médico de 75 años en la parada del micro y lo dejaron inconsciente

Trenque Lauquen: por primera vez una mujer dirige la Unidad Penal Nº20 "Las Tunas"

Madariaga y Coronel Dorrego: tres muertos en choques en las rutas 74 y 3

Azul: comenzó a operar la nueva planta de hormigón municipal

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El choque frontal en Coronel Dorrego dejó un muerto mientras que el vuelco en Madariaga provocó dos fallecimientos.

Madariaga y Coronel Dorrego: tres muertos en choques en las rutas 74 y 3

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una vista aérea de una ruta. 

Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas