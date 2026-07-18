Ramallo: un muerto y tres heridos en un vuelco en la Ruta 9

La camioneta EcoSport volcó en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional Nº 9. Radio Stylo 98.5

Un hombre de 41 años murió y otras tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas tras un vuelco ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional N° 9 a la altura del kilómetro 226, en jurisdicción del partido de Ramallo.

Según cuenta El Norte, el siniestro se registró alrededor de la 1.05 en la mano ascendente de la autopista. En ese momento, por causas que son materia de investigación, un Ford Ecosport blanco perdió el control, despistó y terminó volcando sobre el cantero central.

La víctima fatal fue identificada como Walter Cajal, de 41 años, domiciliado en Mar del Plata, quien falleció en el lugar como consecuencia del violento impacto.

Las otras tres personas que viajaban en el vehículo, una mujer de 45 años y dos menores de 10 y 11 años, sufrieron lesiones cuya gravedad no fue precisada, aunque se informó que se encuentran fuera de peligro. Todas fueron asistidas por los servicios de emergencia y posteriormente trasladadas para recibir atención médica.

Operativo Luego del accidente, personal policial, equipos de emergencias y organismos de seguridad desplegaron un operativo en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. Como consecuencia del procedimiento, la circulación sobre la Ruta Nacional N° 9 permanecía con balizamiento preventivo, por lo que se recomendó a los conductores transitar con extrema precaución por el sector. Fuente: Agencia DIB

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