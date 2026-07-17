viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 10:43

Aprueban ley para reforzar la seguridad en espacios deportivos y recreativos

El Senado bonaerense aprobó la denominada Ley Joaquín para garantizar medidas de seguridad para los juegos de las plazas.

Por Agencia DIB
Una serie de juegos en una plaza.&nbsp;

Una serie de juegos en una plaza. 

El Senado bonaerense sancionó en su última sesión la denominada “Ley Joaquín”, que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados, con el objetivo de prevenir accidentes.

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El proyecto surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años oriundo de La Matanza, que falleció cuando un arco de fútbol sin fijación cayó sobre él durante una actividad recreativa en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

La iniciativa del titular del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, exige controles, anclajes y tareas de mantenimiento para prevenir accidentes en espacios de juego y deporte utilizados por niños y adolescentes.

Según expuso el legislador en los fundamentos del proyecto, el caso de Joaquín no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una sucesión de accidentes graves ocurridos en distintas provincias del país desde 2007, muchos de ellos con consecuencias fatales, mientras que la gran mayoría estuvieron vinculados a la falta de anclaje, mantenimiento o supervisión de arcos deportivos utilizados por menores de edad en contextos recreativos.

En ese sentido, Tignanelli fundamentó su propuesta en la ausencia de una normativa nacional que regule de manera integral la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y señala como antecedente experiencias internacionales, como las regulaciones vigentes en Francia y las normas de la Unión Europea, que establecen requisitos de seguridad para prevenir lesiones y muertes en ámbitos deportivos.

Los alcances de la Ley Joaquín

La Ley Joaquín que empezará a regir cuando el Gobierno la publique en el Boletín Oficial establece como objeto principal la obligatoriedad de medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

Entre las medidas concretas, el articulado dispone la exigencia de anclajes, sistemas de contrapeso o sujeción permanente para arcos de más de 20 kilos, la incorporación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes, y la correcta disposición de los elementos removibles cuando no estén en uso, en línea con las recomendaciones técnicas de profesionales matriculados.

Fuente: Agencia DIB

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