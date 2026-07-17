Madrugada de pánico en Melchor Romero por un gran escape de gas

La camioneta de Camuzzi en 173 y 526. El Día

La rotura de un caño de gas causó momentos de tensión en una zona de Melchor Romero, en el partido de La Plata, durante este viernes por la madrugada. Los vecinos que viven en los alrededores de 173 y 526 tuvieron que evacuarse, pasar tres horas en la plaza y esperar a que se desarrolle el operativo de la policía, los bomberos y la empresa distribuidora Camuzzi.

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando tras sentir un fuerte olor a gas los vecinos de la zona oyeron una fortísima explosión. “Pasando las 23.30 se escuchó un ruido fuerte parecido a un destape, y desde ese momento se empezó a escuchar un ruido muy constante, que era parecido a una pérdida de agua de un caño grande", afirmó al portal 0221 un vecino que vive enfrente del lugar donde ocurrió el incidente.

Autoevacuados Cuando comprobaron que se trataba de la ruptura de un caño de gas, tanto él como la gente que vive en la cuadra empezaron a evacuar sus hogares. "Nos dirigimos a una plaza que está a tres cuadras, y desde esa distancia todavía se escuchaba el ruido que hacía la pérdida", relató el hombre.

Mientras iban allí, avisaban al resto de los vecinos para que los siguieran. Al mismo tiempo comenzaban a llegar policías y bomberos. "De Camuzzi solo obtuvimos la respuesta de que iban a mandar a alguien a revisar", detalló el hombre, aunque eso sucedió recién un par de horas después.

En la plaza Al lugar, además de los técnicos de la empresa de gas, acudieron efectivos policiales, bomberos y Protección Civil. Mientras se desarrollaba el operativo, la circulación permaneció restringida y las familias debieron esperar varias horas fuera de sus hogares. Recién cerca de las 3 de la madrugada pudieron regresar a sus viviendas. "El reporte ingreso al Sistema de Protección Civil a las 0.09 horas y se mantuvo un operativo hasta las 3 hasta contener la situación. Trabajó una cuadrilla especial del Área para la contención de la pérdida de gas", dijeron fuentes policiales a El Día. Fuente: Agencia DIB

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