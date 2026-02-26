En penales bonaerenses fabrican cortinas, muebles y útiles para escuelas públicas

Internas del penal de Magdalena durante la confección de cortinas.

Como parte de las políticas de inclusión que impulsa el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en penales bonaerenses de Magdalena , Campana y Junín fabricaron elementos imprescindibles para escuelas públicas , entre ellos muebles, útiles y cortinas.

Nueve internas que participan del Taller Textil de la Unidad femenina del penal elaboraron seis cortinas de tela blackout con material de oscurecimiento térmico para el Jardín de Infantes 908 del barrio 22 de Febrero , en la localidad de Magdalena.

Durante años las aulas recibían de manera directa la luz solar gran parte del día ya que las cortinas anteriores -con casi una década de uso- estaban completamente deterioradas. El Jardín de Infantes 908 tiene 103 alumnos y alumnas.

A través del programa de Voluntariado Social, personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad 41 de Campana, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fabricaron mobiliario para la Escuela de Educación Primaria N° 14 “Nuestra Señora de Luján” de Zárate.

Tres mesas hexagonales, 18 sillas, 5 armarios y 10 juegos didácticos, todos confeccionados con pallets reciclados, son el fruto del proyecto Carpintería Solidaria dependiente de la Oficina de Coordinación de Técnicas y Oficios.

Las eco-cartucheras de la cárcel de Junín

En la Unidad 13 de Junín, 16 personas privadas de libertad bajo la capacitación de otros dos internos que fueron certificados por el Centro de Formación Profesional N° 401 durante 2025, confeccionaron 70 cartucheras para la Escuela Hogar N° 2 “José Hernández” de la localidad de General Viamonte.

Los internos elaboraron las cartucheras con sachets de leche reciclados luego de participar de un curso sobre reciclado y medio ambiente, con especificación en Tratamiento y Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.

“Que ningún niño se quede sin su cartuchera” fue la consigna de la iniciativa que combinó solidaridad con cuidado del medio ambiente. Además de las eco-cartucheras, entregó a la escuela rural una caja completa con artículos escolares -cuadernos, carpetas, hojas y lápices- y una segunda caja con 30 guardapolvos nuevos, también recolectados a través de una campaña solidaria.

