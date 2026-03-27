viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 18:08

Quilmes: una joven agarró del pelo a una empleada de un hospital y le rompió el celular

La situación se desencadenó por el pedido de una visita al sanatorio fuera de horario. La agresora es paciente psiquiátrica del centro de salud.

Por Agencia DIB
Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital.&nbsp;

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital. 

Una mujer de 20 años agredió físicamente a una empleada administrativa en un hospital de Quilmes y le destruyó el celular contra el piso, en una situación de desborde emocional. Según informó el portal SM Noticias, la joven es paciente del área de salud mental del sanatorio y se exaltó luego de que le negaran una visita fuera del horario correspondiente. En esas circunstancias, atacó de forma feroz a la trabajadora que estaba de guardia.

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El momento en el que el muchacho se lanzó hacia la mujer y la manoseó, para luego escapar corriendo. 

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El episodio ocurrió el martes y fue registrado por las cámaras de seguridad del Hospital de Maternidad “Eduardo Oller”, ubicado en la localidad de San Francisco Solano. La paciente había intentado ingresar a una pastora evangélica al sector en el que se encontraba internada. Al tratarse de una visita fuera de protocolo y ser negada, entró a la recepción y sin mediar palabra, agarró del pelo a la empleada y la golpeó en la cara varias veces.

En tanto, dos personas que estaban en el hospital advirtieron lo que estaba pasando e intervinieron para lograr separarlas y contener a la paciente. Completamente desbordada, mientras algunos médicos estaban asistiendo a la víctima después de la golpiza, la agresora agarró el celular de la mujer y lo estalló contra el piso dos veces.

Minutos después arribó al lugar un móvil policial y los efectivos trasladaron a las dos mujeres, por separado, a la comisaría cuarta. El caso recayó en la UFI N°11 de Quilmes, que caratuló la causa como “lesiones y daños”.

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