Quilmes: una joven agarró del pelo a una empleada de un hospital y le rompió el celular

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital.

Una mujer de 20 años agredió físicamente a una empleada administrativa en un hospital de Quilmes y le destruyó el celular contra el piso, en una situación de desborde emocional. Según informó el portal SM Noticias, la joven es paciente del área de salud mental del sanatorio y se exaltó luego de que le negaran una visita fuera del horario correspondiente. En esas circunstancias, atacó de forma feroz a la trabajadora que estaba de guardia.

El episodio ocurrió el martes y fue registrado por las cámaras de seguridad del Hospital de Maternidad “Eduardo Oller”, ubicado en la localidad de San Francisco Solano. La paciente había intentado ingresar a una pastora evangélica al sector en el que se encontraba internada. Al tratarse de una visita fuera de protocolo y ser negada, entró a la recepción y sin mediar palabra, agarró del pelo a la empleada y la golpeó en la cara varias veces.

En tanto, dos personas que estaban en el hospital advirtieron lo que estaba pasando e intervinieron para lograr separarlas y contener a la paciente. Completamente desbordada, mientras algunos médicos estaban asistiendo a la víctima después de la golpiza, la agresora agarró el celular de la mujer y lo estalló contra el piso dos veces.

Minutos después arribó al lugar un móvil policial y los efectivos trasladaron a las dos mujeres, por separado, a la comisaría cuarta. El caso recayó en la UFI N°11 de Quilmes, que caratuló la causa como “lesiones y daños”.

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