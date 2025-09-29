lunes 29 de septiembre de 2025
Cánticos antisemitas en Bariloche: el ministerio de Justicia denunció a la escuela de Canning

La investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23.592, artículo 3. La empresa de viajes Baxtter echó al coordinador que arengaba a los adolescentes a cantar.

Por Agencia DIB
Los alumnos de la Escuela Humanos, de Canning, en uno de los videos polémicos en el que entonaron canciones agraviantes contra los estudiantes de la escuela ORT.&nbsp;

El ministerio de Justicia de la Nación radicó una denuncia contra la escuela a la que asiste un grupo de estudiantes de la localidad bonaerense de Canning que entonó cánticos antisemitas en su viaje de egresados a la ciudad de Bariloche, para agraviar a alumnos de otra institución.

El episodio ocurrió el pasado 10 de septiembre y, en los últimos días, se viralizaron los videos por redes sociales, al punto que el propio presidente, Javier Milei, repudió la reacción de los adolescentes.

Los estudiantes de quinto año involucrados son alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad de Canning, y en los videos se los ve cantando en contra de los estudiantes de la escuela ORT - de la Red Escolar Judía -, alentados por un coordinador de la empresa Baxtter.

En tanto, el repudio que cosecharon las imágenes en redes sociales escaló hasta llegar a dos denuncias penales, una que este lunes pasó a la Fiscalía Especializada en Discriminación de la Ciudad, y otra que fue realizada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en Comodoro Py.

La denuncia en los tribunales de Retiro quedó a cargo, por sorteo, del juez federal Sebastián Ramos. La investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23.592, artículo 3. Por otra parte, la empresa comunicó que echó al coordinador y pidió su baja definitiva como trabajador del rubro.

Esta norma prevé que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Según trascendió, en Bariloche hubo un conflicto entre los alumnos de los dos colegios, y restará investigar si eso ocurrió antes o después de los cantos antisemitas grabados en el video. (DIB)

