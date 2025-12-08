lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025 - 11:23

Mar del Plata: más de 200 aspirantes a guardavidas rindieron su primera prueba

Las tres escuelas marplatenses de guardavidas autorizadas llevaron a cabo la prueba combinada de 1.500 metros de nado y 1,500 metros de trote.

Por Agencia DIB
Unos 200 jóvenes de Mar del Plata desean ser guardavidas.

prueba_guardavidas_rindieron_el_examen

En la Playa Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), en la zona de Cabo Corrientes, se realizó este fin de semana la Prueba Combinada para los 200 aspirantes a guardavidas de las tres escuelas de Mar del Plata.

Por segundo año consecutivo, el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández junto a las escuelas de guardavidas Ara Volpe y Ciudad de Mar del Plata llevaron a cabo esta prueba que consta de 1.500 metros de nado y 1.500 metros de trote.

prueba_guardavidas_rindieron_el_examen

El examen es clave ya que es necesario aprobarlo para luego poder realizar las prácticas profesionalizantes en verano y posteriormente rendir 400 metros crol en 7 minutos, 100 metros estilo pecho en 2 minutos y 50 segundos y el examen de Técnicas y Estrategias de Salvamento y Salvamento Aplicado, que les permite a los aspirantes finalizar la carrera y obtener su título profesional de Guardavidas.

Por  Agencia DIB