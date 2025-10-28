Perpetua para el joven de 19 años que mató a una pasajera de un colectivo

El momento del robo y del asesinato de la mujer de 45 años.

"Pechuguita" Soto recibió prisión perpetua. Sólo podría pedir una reducción de su pena al cumplir 35 años de encierro, es decir, en el año 2060. (Imagen Policía de la PBA)

Jonatan Ezequiel Soto, alias Pechuguita, de 19 años, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Hilda Tella, a quien mató de un balazo en el cuello en un colectivo en San Justo , en el oeste del Gran Buenos Aires.

El Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Matanza lo consideró autor del disparo que terminó con la vida de la mujer que viajaba en un interno de la línea 174.

El hecho ocurrió el 15 de enero pasado, cuando dos asaltantes en una moto intentaron robar a un vecino que lavaba su auto en la vereda , en Coronel Lynch al 2800, a unas diez cuadras de la Rotonda de San Justo (Camino de Cintura y Ruta 3).

El chofer del colectivo de la línea 174 que circulaba por el lugar intentó bloquear el paso para que no huyeran. Entonces, el acompañante de la moto hizo tres disparos , uno de los cuales alcanzó a Hilda Tello y otro a su hija de 8 años. Todo quedó grabado por cámaras de la vía pública y de casas particulares.

El tribunal determinó que Soto, apodado “Pechuguita”, fue quien efectuó los disparos. Lo encontró culpable de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y de homicidio agravado criminis causae, agravado a su vez por el uso de arma de fuego.

La confesión

Durante la audiencia, Soto confesó el hecho cometido junto a un “amigo” -identificado como Dylan Uriel Vivas, prófugo con orden de captura nacional e internacional- lo pasó a buscar por su casa de La Tablada y que era ese “amigo” quien conducía la moto. “No quise matar a nadie, estoy arrepentido de lo que hice. Yo quise tirar al aire”, informó el sitio Primer Plano Online.

Los jueces también decidieron que Soto solo podrá pedir una reducción de su condena una vez cumplidos 35 años de prisión: es decir, el 12 de febrero de 2060. Entonces, Pechuguita tendrá 54 años.