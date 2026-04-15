Pánico y chicos evacuados en un colegio de City Bell por una explosión en un aula

Por una explosión en un aula sucedida durante la tarde de ayer, se suspendieron las clases de este miércoles en un colegio de la localidad de City Bell , en el partido de La Plata . En un principio se hablaba de un experimento químico , pero también hay rumores de una broma de alumnos de la secundaria que terminó saliendo mal .

El hecho ocurrió ayer en el Colegio San Blas de City Bell cuando se produjo una explosión de una botella plástica en un aula del nivel primario .

Según informaron medios locales, el estallido se produjo durante una actividad en la que se manipulaban distintos gases . En ese contexto, la reacción generada provocó la explosión del recipiente y una posterior emanación de humo que obligó a evacuar de inmediato a los estudiantes del establecimiento ubicado en 474 entre 14 B y 14 C para resguardar su integridad.

Si bien en principio se hablaba de un experimento que salió mal, una versión indica que alumnos de 6º año del secundario, que concurren en el turno mañana, habría dejado preparada en uno de las aulas una "bomba de cloro" como broma para chicos de otro curso. Pero la explosión se habría demorado y la “bomba” terminó detonando en el horario de la tarde , donde ya había en el lugar nenes de la primaria.

Lo cierto es que a raíz de la situación, varios alumnos presentaron irritación en ojos y garganta. Algunos casos requirieron atención médica en el lugar y personal del SAME asistió a los menores. No hubo heridos de gravedad.

Además del equipo sanitario, trabajaron en el establecimiento los Bomberos y la Policía Ecológica, que llevaron adelante tareas para determinar el origen del episodio y descartar riesgos adicionales dentro del edificio tras la evacuación total.

Comunicado

En un comunicado emitido por la institución dijeron que “durante la finalización de la tercera hora, en el aula de cuarto A, explotó una botella plástica que derramó polvillo y un olor sumamente invasivo. Hemos evacuado todo el primer piso, encontrándose tanto las aulas como los pasillos completamente ventilados. Se dio aviso a la emergencia médica, atendiendo a quienes lo requirieron, bomberos y representantes legales”. Además, decidieron finalizar las actividades del día antes del horario de siempre y señalaron que este miércoles directamente se suspendían las actividades.

La denuncia fue radicada por la directora del colegio y tomó intervención la UFIJ N° 7 de La Plata, que inició actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. La investigación busca establecer cómo se produjo la explosión y las condiciones en las que se desarrollaba el experimento.

Fuente: Agencia DIB