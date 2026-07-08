Palo santo, agua bendita y la imagen de la Virgen de Luján en la canillera: los rituales de La Scaloneta

Cristian Romero y Lisandro Martínez usan agua bendita antes de un parido, Lautaro Martínez lleva una estampita de la Virgen de Luján en la canillera y el "magiclick" de "La Banda del Palo Santo" en una requisa aeroportuaria.

En tiempos de Mundial de fútbol, las cábalas de los hinchas toman un protagonismo crucial a la hora de tomar decisiones para ver los partidos. Ingeniosas, divertidas, delirantes y hasta incoherentes, estos rituales pueden ir desde juntarse con la misma gente, sentarse en la misma silla o sillón, usar la misma ropa, pedirle a algún integrante de la familia que se encierre en el baño o se ponga de espaldas a la pantalla, hasta realizar otro tipo de acciones más espirituales , como curar el mal de ojo a los jugadores a través del televisor - tal como lo hace una abuela cuyo video se viralizó en redes sociales -, quemar hojas de laurel, prender velas blancas, colgar ajos, cintas rojas y poner en práctica cualquier otra tradición que espante la mufa y refuerce la suerte.

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No obstante, más allá de los esfuerzos de los hinchas por atraer la buena fortuna ante cada rival, este Mundial 2026, ha sacado a la luz algunos rituales que ponen en práctica los propios jugadores de la Selección Argentina: con ánimo de limpiar energías negativas, cortar la mala racha y afilar las buenas vibras, queman palo santo y sahumerios, se frotan agua bendita y se persignan, y llevan estampitas de la Virgen de Luján entre la ropa, imagen mariana patrona y protectora del país.

La historia de "La Banda del Palo Santo" se remonta al Mundial de Qatar 2022. Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina comenzaron a preocuparse por equilibrar las energías en una concentración en Doha. Todo se inició cuando Martínez comenzó a sentir un malestar general, dolor de garganta, y pidió sahumerios y palo santo para barrer las malas ondas.

Lo cierto es que, desde ese momento, el ritual se convirtió en un estilo de vida dentro del plantel, y los jugadores comenzaron a sahumar los pasillos y sus habitaciones antes de cada encuentro. A los defensores, fundadores del grupo anti mufa, se le sumaron con el tiempo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y hasta Lionel Messi.

Días atrás, antes del partido de la Selección ante Cabo Verde, una anécdota volvió a reflotar la cábala de los sahumerios tras la viralización de un video en el que Leo Messi aparece riéndose a carcajadas.

¡MOMENTO DE ALEGRÍA!



La risa de Leo #Messi por el chequeo de seguridad que le hicieron al Cuti Romero en el aeropuerto. pic.twitter.com/RqypjS5B7o — Sportslife_ec (@sportslife_ec22) July 2, 2026

En medio de la pista del aeropuerto de Kansas City, se ve a los jugadores de la Selección siendo requisados por la seguridad aeroportuaria antes de tomar el vuelo a Miami. En el operativo, los agentes encontraron un encendedor del tipo "magiclick" entre las pertenencias de Martínez, objeto utilizado, justamente, para el encendido de sahumerios y ramas de palo santo, cábala que ya se transformó en un hábito de los campeones.

Agua bendita y la imagen de la Virgen de Luján

Antes del encuentro con Cabo Verde, otra de las cábalas de Romero y Martínez quedó en evidencia segundos antes del inicio del partido. Un utilero se les acercó al campo de juego con una botellita y, rápidamente, ambos se frotaron las manos con el líquido en cuestión y se lo pasaron por la cara y las piernas. ¿Qué era? Agua bendita, que ambos llevaron especialmente para protegerse antes de los partidos.

Tras el agónico partido ante Egipto que la Selección logró dar vuelta en el final, Lautaro Martínez dejó a la vista un gesto de fe y espiritualidad muy personal. Mientras hablaba con la prensa, la imagen televisiva captó una estampita de la Virgen de Luján debajo de la media de la pierna izquierda del número 22, sobre la canillera.

Grande Lautaro. Lleva en sus medias a la Virgen de Luján. pic.twitter.com/2o7FaKniZh — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) July 8, 2026

Lautaro, además, en el encuentro con Jordania, logró romper su sequía con la camiseta albiceleste y marcó su primer gol con la Selección.

El festejo, no dejó margen de dudas: paradito en una esquina del campo de juego, "El Toro" se pasó las manos por el cuerpo sacándose toda la mufa para dejarla atrás. Acto seguido se persignó y elevó los brazos al cielo.

Fuente: Agencia DIB