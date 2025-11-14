No guardes el paraguas: vuelven las lluvias este fin de semana en la provincia de Buenos Aires

Cuidado con las tormentas. (Adobe Firefly)

Este sábado comenzará un nuevo periodo de lluvias y tormentas que afectará al centro y el norte de Argentina, e incluirá la provincia de Buenos Aires. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla en el oeste bonaerense, la zona más castigada por los excesos hídricos. Mientras que la Costa Atlántica y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán tormentas de menor intensidad entre el sábado a la noche y el domingo por la mañana.

La alerta amarilla para el sábado (que puede modificarse con el correr de las horas) abarca a La Pampa, todo el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y oeste de Entre Ríos.

alerta-amarilla

Ráfagas y precipitaciones El SMN informó que el área alcanzada por la alerta “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

Agregó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. Más allá de la zona abarcada por la alerta, en el este bonaerense, incluida la Costa Atlántica y el ÁMBA, se pronostican lluvias y tormentas entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana.

Para compartir en redes







