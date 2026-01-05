martes 06 de enero de 2026
5 de enero de 2026 - 18:20

Más de 220 mil niñas, niños y adolescentes disfrutan de "Escuelas Abiertas en Verano"

“Escuelas Abiertas en Verano” refuerza el compromiso con una educación de calidad, inclusiva y accesible, que permite a las y los estudiantes vivir un verano lleno de aprendizaje y esparcimiento.

Por Agencia DIB
Escuelas Abiertas de verano

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa “Escuelas Abiertas en Verano” (EAV), una iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero con el objetivo de brindar un espacio educativo y recreativo integral durante el receso estival.

Más noticias
La Befana, una tradición italiana que también celebran las colectividades de inmigrantes en Argentina. 

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 hubo 266 femicidios, uno cada 33 horas. (MuMaLá)

Reporte de femicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género puesto en acto

De la actividad forman parte más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses (65 en contexto de encierro).

A lo largo de este mes las y los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, organizadas de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas diarias, en turnos de mañana, tarde y vespertino. Estas acciones están pensadas para promover la inclusión social, la concientización ambiental y el cuidado de la salud, fomentando el encuentro, la integración y el desarrollo personal.

En el marco del inicio, la ministra Flavia Terigi expresó que “el Programa es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia”.

“Más allá del receso escolar, nuestra responsabilidad es sostener un vínculo educativo con las comunidades: por eso Escuelas Abiertas en Verano combina propuestas pedagógicas, recreativas y sociales que promueven encuentros, aprendizajes y vínculos en cada rincón del territorio bonaerense”, completó.

Cada distrito cuenta con coordinadoras y coordinadores distritales, mientras que en cada sede se asigna una directora o un director y docentes para la planificación y desarrollo de las actividades. Además, en los espacios con espejos de agua, hay guardavidas para garantizar la seguridad de las y los participantes.

Durante el programa “Escuelas Abiertas en Verano”, se asegura, además, la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a través de la provisión de una colación y el almuerzo a todas y todos los estudiantes que participan.

Por sede distrital

Cada una de las sedes y predios, de acuerdo a su proyecto distrital, lleva adelante actividades deportivas, acuáticas y artísticas, asegurando así el derecho a la educación, la alimentación y la recreación a través de propuestas que incluyen además la concientización sobre la problemática ambiental, la inclusión, la educación sexual integral, la interculturalidad y el desarrollo de diferentes prácticas ludomotrices en el marco de las políticas de cuidado.

La acción conjunta entre distintos organismos, sistema educativo y municipios facilita la consolidación de estrategias de gestión para que los y las destinatarios y destinatarias puedan acceder a espacios verdes, natatorios, actividades culturales, deportivas y atención primaria de la salud.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"

Reporte de femicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género puesto en acto

Ocho detenidos por realizar maniobras peligrosas con vehículos en Pinamar

Salió a dejar basura en un container y encontró un cráneo humano

Pinamar: cortaron la Autovía 11 por un derrame cloacal

El Castillo, el histórico edificio de Cañuelas, será un polo judicial

Los nacimientos siguen en caída en PBA: en 2025 hubo un 55% menos que en 2020

Aerolíneas Argentinas arrancó con los vuelos a Aruba

Oficializan la fecha de inicio de clases y el de las vacaciones en la provincia

Playa y banderas en el mar: qué significa cada color

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Autovía 11, a la altura de Pinamar, amaneció cubierta de agua, barro y efluentes cloacales.

Pinamar: cortaron la Autovía 11 por un derrame cloacal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Befana, una tradición italiana que también celebran las colectividades de inmigrantes en Argentina. 

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"

Por  Ana Roche