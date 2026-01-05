Más de 220 mil niñas, niños y adolescentes disfrutan de "Escuelas Abiertas en Verano"

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa “Escuelas Abiertas en Verano” (EAV) , una iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero con el objetivo de brindar un espacio educativo y recreativo integral durante el receso estival.

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"

De la actividad forman parte más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses (65 en contexto de encierro).

A lo largo de este mes las y los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, organizadas de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas diarias, en turnos de mañana, tarde y vespertino. Estas acciones están pensadas para promover la inclusión social, la concientización ambiental y el cuidado de la salud, fomentando el encuentro, la integración y el desarrollo personal.

En el marco del inicio, la ministra Flavia Terigi expresó que “el Programa es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia”.

“Más allá del receso escolar, nuestra responsabilidad es sostener un vínculo educativo con las comunidades: por eso Escuelas Abiertas en Verano combina propuestas pedagógicas, recreativas y sociales que promueven encuentros, aprendizajes y vínculos en cada rincón del territorio bonaerense”, completó.

Cada distrito cuenta con coordinadoras y coordinadores distritales, mientras que en cada sede se asigna una directora o un director y docentes para la planificación y desarrollo de las actividades. Además, en los espacios con espejos de agua, hay guardavidas para garantizar la seguridad de las y los participantes.

Durante el programa “Escuelas Abiertas en Verano”, se asegura, además, la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a través de la provisión de una colación y el almuerzo a todas y todos los estudiantes que participan.

Por sede distrital

Cada una de las sedes y predios, de acuerdo a su proyecto distrital, lleva adelante actividades deportivas, acuáticas y artísticas, asegurando así el derecho a la educación, la alimentación y la recreación a través de propuestas que incluyen además la concientización sobre la problemática ambiental, la inclusión, la educación sexual integral, la interculturalidad y el desarrollo de diferentes prácticas ludomotrices en el marco de las políticas de cuidado.

La acción conjunta entre distintos organismos, sistema educativo y municipios facilita la consolidación de estrategias de gestión para que los y las destinatarios y destinatarias puedan acceder a espacios verdes, natatorios, actividades culturales, deportivas y atención primaria de la salud.

Fuente: Agencia DIB