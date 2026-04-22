Mar del Plata: detectaron un caso de tuberculosis en un colegio y activaron el protocolo sanitario

Un estudiante de sexto año del Instituto Galileo Galilei de Mar del Plata recibió el resultado del diagnóstico médico de tuberculosis, por lo que se puso en acción el protocolo correspondiente para este tipo de casos poco habituales.

Según la información difundida por la institución, desde el establecimiento se contactaron de manera inmediata con autoridades comunales para articular el Programa Municipal de Control de Tuberculosis, coordinado por la Secretaría de Salud, con la Región Sanitaria VIII y el sistema educativo, precisó el portal Mi8 . De este modo, con celeridad, se iniciaron las acciones de seguimiento, evaluación y control de las personas consideradas contactos estrechos del joven.

El Municipio coordinó una reunión informativa con directivos de la escuela, estudiantes, familiares y docentes del curso en el que se presentó el caso. En el encuentro se buscó compartir datos sobre las características de la enfermedad, sus formas de contagio y las medidas de prevención . Además, se estableció quiénes son considerados contactos institucionales , se detallaron los pasos a seguir para su estudio y control, y se otorgaron turnos programados para llevar adelante los análisis clínicos correspondientes.

La familia y los contactos estrechos continúan, al mismo tiempo, bajo seguimiento médico por parte del profesional que realizó el diagnóstico.

El Programa Municipal de Control de Tuberculosis que intervino en el caso funciona en articulación con las instituciones sanitarias estatales de la ciudad, entre ellas la Región Sanitaria VIII, el Hospital Interzonal, el Hospital Materno Infantil, el Instituto Nacional de Epidemiología, los Centros de Atención Primaria de la Salud y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Mar del Plata.

Ese trabajo se desarrolla a través de un protocolo acordado con el sistema educativo, que permite actuar de manera inmediata ante cada nuevo diagnóstico. En esos casos, la institución educativa, la Región Sanitaria y los hospitales notifican la situación y se inicia la intervención correspondiente.

DIPTICO-TUBERCULOSIS

Tuberculosis: ¿extinta o presente?

La tuberculosis - según describe el Ministerio de Salud bonaerense - es una enfermedad infectocontagiosa, causada por una microbacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, conocida como “Bacilo de Koch” en honor a su descubridor, Roberto Koch, en el año 1882.

Se trata de una enfermedad curable, de notificación obligatoria, prevenible y de tratamiento gratuito, que afecta a los pulmones pero también puede dañar otros órganos como ganglios, cerebro y columna vertebral. Es importante el diagnóstico temprano y realizar un tratamiento completo con antibióticos sin interrupciones.

La tuberculosis se contagia de persona a persona, a partir de las gotas cargadas de bacilos producidas por las personas enfermas al toser, estornudar o escupir. El contacto semanal de más de 30 horas, con una persona enferma, en un ambiente cerrado y poco ventilado, aumenta el riego de enfermar.

Entre los síntomas, se destacan:

Tos con o sin catarro durante más de 15 días.

Descenso de peso y pérdida del apetito.

Fiebre alta, de noche o al levantarse.

Debilidad y cansancio.

Sudoración nocturna.

Dolor de pecho.

tuberculosis x 2

Diagnóstico

El diagnóstico de tuberculosis se realiza a través del examen del esputo (flema del catarro) o baciloscopía: consiste en tomar muestras de la expectoración del paciente sospechado de padecer tuberculosis con la finalidad de observar en el microscopio la presencia de bacilos de Koch. Para una determinación más precisa se realiza el cultivo del esputo. Esta prueba está indicada en personas que tienen sospecha de tuberculosis pero cuya baciloscopía resultó negativa o cuando, a pesar de recibir el tratamiento para la enfermedad, el cuadro clínico evoluciona desfavorablemente o tienen antecedentes previos o contacto con personas con tuberculosis resistente a tratamiento.

Tratamiento

El tratamiento para combatir la tuberculosis es gratuito y se realiza con pastillas que deben tomarse mínimo durante seis meses. Es importante no suspender la toma de los antibióticos, salvo indicación médica, ya que si se dejan de tomar los medicamentos antes de lo previsto o no se toman en la forma correcta, los bacilos pueden sobrevivir y volverse más resistentes a ese tratamiento.

Si bien un enfermo de tuberculosis deja de transmitir la enfermedad a las pocas semanas de comenzar a tratarse, todavía no está curado, y por esa razón es sumamente importante no abandonar el tratamiento.

vacuna BCG bebe

Prevención

Vacuna BCG para niños recién nacidos, aplicada antes de salir de la maternidad. Previene las formas graves de tuberculosis en menores de 5 años.

para niños recién nacidos, aplicada antes de salir de la maternidad. Previene las formas graves de tuberculosis en menores de 5 años. Ventilar frecuentemente los ambientes y dejar entrar la luz natural.

frecuentemente los ambientes y dejar entrar la luz natural. Cubrirse la boca con el antebrazo al toser.

la boca con el antebrazo al toser. Mantener una alimentación adecuada y variada.

adecuada y variada. Fomentar que las personas con síntomas acudan a los servicios de salud para confirmar si tienen la enfermedad e iniciar el tratamiento lo más inmediatamente posible.

para confirmar si tienen la enfermedad e iniciar el tratamiento lo más inmediatamente posible. Acompañar y ayudar al enfermo de tuberculosis a cumplir el tratamiento.

de tuberculosis a cumplir el tratamiento. Asesorar a las personas sobre la importancia de hacerse los controles si estuvieron en contacto con el enfermo durante muchas horas.

Fuente: Agencia DIB