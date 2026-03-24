Salud actualizó las pautas para el abordaje de la tuberculosis en todo el país

En 2025 se registraron más de 17 mil casos de tuberculosis en nuestro país.

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se recuerda cada 24 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la quinta edición del manual “Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina”, una herramienta clave para actualizar y unificar criterios de atención frente a una enfermedad que muestra un avance sostenido en el país. El documento, que vuelve a publicarse tras 13 años, reúne recomendaciones basadas en evidencia para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos, con un enfoque integral adaptado a las distintas realidades sanitarias del territorio. En 2025 hubo más de 17 mil casos en el país.

La nueva guía, elaborada con participación de especialistas y el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, busca fortalecer las capacidades del sistema de salud y mejorar la adherencia a tratamientos que, por su duración —entre 4 y 6 meses— y efectos adversos, suelen presentar dificultades. También incorpora lineamientos sobre bioseguridad, control de transmisión, vacunación y manejo de contactos.

El documento se puede revisar aquí abajo o descargarse en este enlace.

pautas_tecnicas_de_tuberculosis_en_la_argentina_2026 Contexto preocupante La actualización se da en un contexto preocupante: la tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis y transmitida por vía aérea, mantiene una tendencia en alza en la Argentina, con 17.283 casos notificados en 2025 y una tasa de 37,3 cada 100.000 habitantes. La mayor concentración se registra en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que reúnen más del 66% de los casos, aunque la incidencia más alta se observa en Salta.

A nivel global, la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte por agentes infecciosos, con más de 10 millones de casos y 1,2 millones de fallecimientos en 2024. En este escenario, el manual apunta a mejorar la respuesta sanitaria mediante estrategias más eficientes y coordinadas. En paralelo, la cartera sanitaria avanza en la ampliación del diagnóstico molecular con equipos GeneXpert, que permiten obtener resultados en menos de dos horas. Esta tecnología ya está presente en 21 laboratorios del país y permitió multiplicar la cantidad de muestras procesadas en los últimos años, fortaleciendo la detección temprana en las zonas con mayor carga de enfermedad. Fuente: Agencia DIB

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