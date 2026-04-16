jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 12:05

Luján se prepara para el acto central del homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento

Se realizará una misa en la Basílica a la que están invitados autoridades nacionales y gobernadores. Victoria Villarruel confirmó su presencia. Habrá otras actividades en el país.

Por Agencia DIB
Jorge Bergoglio, el papa Francisco.

Jorge Bergoglio, el papa Francisco.

El 21 de abril se cumple el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco y la Iglesia Católica argentina, liderada por el Episcopado, organizará varias actividades. La central será una misa en la Basílica de Luján ese día a las 5 de la tarde a cargo de monseñor Marcelo Colombo, en una celebración enmarcada en la 128ª Asamblea Plenaria de obispos. Además, habrá misas y actos en distintos puntos del país para celebrar el legado de Jorge Bergoglio.

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Para la misa en Luján el Episcopado cursó invitación a todo el Gabinete nacional, además de gobernadores y funcionarios de diferentes administraciones públicas. Mientras el presidente Javier Milei no estará en el país (viaja por tercera vez a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente), la vicepresidenta Victoria Villaruel participará de la ceremonia.

Quienes no puedan asistir presencialmente a la misa pueden seguir la celebración a través de las redes sociales y el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján, “para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza”, animaron en la invitación.

Otros actos

En el marco de los homenajes preparados, el sábado 18 de abril a las 20 horas, el sacerdote y DJ portugués Guillermo Peixoto se presentará en Plaza de Mayo con entrada libre con un espectáculo destinado al público más joven, que combinará arte, tecnología y fe.

Al día siguiente, domingo 19 de abril, a las 11.30, se celebrará la misa pontifical en la Catedral de Buenos Aires. Presidirá monseñor Jorge García Cuerva, con la asistencia de quienes participen del Encuentro Continental del Rocío en América. Al final, se impartirá la bendición al memorial fúnebre.

El mismo 21, la comunidad de la basílica porteña San José de Flores realizará una jornada de homenajes con actividades religiosas, culturales y artísticas a lo largo del día. El programa comenzará a las 11 con la plantación de un "Olivo por la Paz" en Plaza Flores, acompañada por el descubrimiento de una placa conmemorativa. A las 15 está prevista la bendición de un mural alusivo a Francisco en el atrio del templo y su posterior colocación en la estación San José de Flores de la Línea A del subte porteño. A las 18 se presentará el musical "El Papa del Fin del Mundo", que tendrá lugar en el templo y contará con la dirección de Nicolás Crespo y la participación de unos 30 artistas en escena. La jornada culminará a las 20 con una misa en memoria de Francisco presidida por el arzobispo García Cuerva, junto a obispos auxiliares y sacerdotes, que será transmitida en vivo por Canal Orbe 21.

Además, la Iglesia Católica en Argentina convocó a las comunidades de todo el país a tomar la Jornada del Buen Pastor, que se celebra el próximo 26 de abril, como una ocasión para unirse y recordar la vida y el ministerio del Papa Francisco.

Fuente: Agencia DIB

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