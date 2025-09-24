Los trenes circulan a 30 km/h en el AMBA por una medida de fuerza

Novedades para los usuarios de trenes.

Los trenes del Área Metropolitana (AMBA) circulan este miércoles con demoras por una medida de fuerza que limitó la velocidad de las formaciones a un tope de 30 kilómetros por hora. Por ello, hay demoras, cancelaciones y quejas de los vecinos desde primera hora del día.

La protesta fue atribuida al gremio La Fraternidad y afecta a los ferrocarriles Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza.

Desde las primeras horas del día, las formaciones avanzaron a una velocidad considerablemente reducida, lo que generó alteraciones en los horarios habituales y una acumulación de usuarios en los andenes.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Además, el gremio señaló los bajos ingresos en distintas líneas, atribuidos a acuerdos inconsultos, y criticó las diagramaciones e itinerarios, a los que definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”. (DIB)

