domingo 24 de agosto de 2025
23 de agosto de 2025 - 17:42

Los controladores aéreos mantienen las medidas de fuerza: "Hace un año que no tenemos aumento"

Los trabajadores impiden los despegues entre las 19 y las 21. Seguirán hasta fin de mes pese a que complican los vuelos.

Por Agencia DIB
Una torre de control con un cartel que alude a la protesta de los controladores aéreos.&nbsp;

El representante de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), Julián Gaday, explicó que los paros de los controladores aéreo s seguirán pese a los perjuicios que causan a los usuarios porque el gobiero nacional congeló hace un año sus salarios.-

“En septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento. Desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito. El gobierno y la empresa hablan de un 15%, pero eso jamás se firmó en un acta”, señaló Gaday en una entrevista radial.

Las medidas de fuerza, que rigen hasta el 30 de agosto, consisten en impedir despegues entre las 19 y las 22 horas, sin afectar aterrizajes ni vuelos en curso. “Nuestro espacio aéreo no se cierra y la seguridad nunca está en riesgo. Todas las aeronaves que están volando son atendidas con normalidad. Lo que hacemos es no autorizar despegues durante esas franjas horarias”, aclaró el dirigente sindical.

El conflicto impacta en todas las compañías aéreas y vuelos privados del país: “Afecta a toda aeronave que esté en tierra en ese horario. No distinguimos entre Aerolíneas Argentinas o empresas privadas. La medida es nacional y alcanza también a los vuelos privados”.

“Somos un servicio público esencial y no es sencillo llegar a este tipo de medidas, pero después de un año sin respuestas, no había otra alternativa”, sostuvo.

“Las compañías tenían diez días para reprogramar los vuelos y evitar que los pasajeros se enteren en el momento. Entendemos la frustración, pero esto podría haberse evitado si se hubieran tomado las previsiones necesarias”, remarcó.

Finalmente, Gaday fue contundente: “Lo que reclamamos es simple: una propuesta salarial real, escrita y firmada en un acta. Mientras no exista, las medidas seguirán”.

