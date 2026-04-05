domingo 05 de abril de 2026
5 de abril de 2026 - 10:41

León XIV celebró su primera Pascua y llamó a la paz frente a la guerra y la "idolatría del lucro"

Unos 50 mil fieles escucharon el mensaje de Pascua del papa León XIV en la Plaza San Pedro de El Vaticano.

Por Agencia DIB
El papa León XIV ante la Plaza San Pedro repleta de fieles.

El papa León XIV ante la Plaza San Pedro repleta de fieles.

Vatican News

Durante su primera misa de Resurrección y el mensaje “Urbi et Orbi” como pontífice, el para León XIV advirtió sobre la violencia global y pidió transformar el mundo desde una esperanza “no violenta” que nace de la resurrección de Cristo.

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Ante más de 50 mil fieles, el pontífice celebró su primera Pascua como líder de la Iglesia, luego de que en 2025 la ceremonia fuera presidida por Francisco, en lo que fue su última aparición pública antes de su muerte.

El mensaje del Papa

En su homilía, León XIV sostuvo que “la muerte siempre acecha” y enumeró sus manifestaciones en la vida contemporánea. “La vemos en las injusticias, en los egoísmos partidistas, en la opresión de los pobres y en la escasa atención hacia los más frágiles”, afirmó. Luego agregó: “La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye”.

El Papa subrayó que la Pascua ofrece una respuesta frente a ese escenario. “Hoy necesitamos este canto de esperanza”, expresó, al tiempo que instó a los creyentes a llevar la alegría de la resurrección “por las calles del mundo”. Sin embargo, reconoció que ese mensaje no siempre es fácil de acoger. Señaló que el “lastre de los pecados”, la soledad o las preocupaciones pueden debilitar la esperanza y hacer sentir a las personas “como en un túnel del que no vemos la salida”.

Mantener la esperanza

Aun así, insistió en que la resurrección transforma esa realidad. “El Señor está vivo y permanece con nosotros”, afirmó, y remarcó que “el poder de la muerte no es el destino último de nuestra vida”. En esa línea, sostuvo que el anuncio pascual “abre a la esperanza que no desfallece, a la luz que no se apaga, a esa plenitud de alegría que nada puede borrar”.

Durante el mensaje “Urbi et Orbi”, el pontífice profundizó en el sentido de esa esperanza y advirtió que no se trata de un optimismo superficial, sino de una victoria que “ha tenido un precio altísimo”, marcada por la condena injusta, la tortura y el derramamiento de la sangre de Cristo. Explicó que el Resucitado no volvió simplemente a la vida anterior, sino que abrió un camino hacia la eternidad al enfrentarse al “dominio del mal”.

“¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz!"

León XIV definió esa fuerza como “totalmente no violenta” y la comparó con un grano de trigo que muere para dar fruto. También la vinculó con la actitud de quien, herido, renuncia a la venganza y responde con bondad. Según sostuvo, esa es la única energía capaz de construir “relaciones respetuosas” entre los pueblos y reemplazar los intereses individuales por el bien común.

En ese contexto, el Papa advirtió sobre el riesgo de la indiferencia global. “Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas”, afirmó, al referirse a la violencia que atraviesa distintas regiones del mundo. También evocó las palabras de Francisco en la Pascua anterior y alertó sobre la persistente “voluntad de muerte” en los conflictos armados.

Frente a ese panorama, lanzó un llamado directo a los líderes mundiales: “¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! ¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen!”. Aclaró además que la paz cristiana no se limita al silencio de las armas, sino que implica una transformación profunda del corazón humano.

Fuente Agencia DIB

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