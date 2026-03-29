domingo 29 de marzo de 2026
29 de marzo de 2026 - 12:09

El papa León XIV: "Nadie puede usar a Dios para justificar la guerra"

En su primera Misa de Domingo de Ramos, el papa León XIV rechazó el uso de la fe para validar una guerra en medio de la escalada en Medio Oriente.

Por Agencia DIB
El Papa León XIV inició la semana de la Pascua con un nuevo llamado a la paz.

El Papa León XIV inició la semana de la Pascua con un nuevo llamado a la paz.

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El papa León XIV rechazó de forma tajante los intentos de instrumentalizar a Dios como una justificación para incitar a la guerra, durante su primera Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano.

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Las declaraciones del pontífice, las primeras en esta Semana Santa que hoy comienza, se interpretaron como una respuesta directa a la actual administración de los Estados Unidos y al recrudecimiento de las hostilidades con Irán. “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!” reclamó en la homilía de la misa.

Un llamado a la paz en plena guerra

Ante una multitud de fieles, el primer Papa nacido en territorio estadounidense sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza” y que “nadie puede usar a Dios para justificar la guerra”.

Durante su alocución, León XIV citó al difunto obispo italiano Antonio "Tonino" Bello, reconocido defensor de la paz que se opuso férreamente a la Guerra del Golfo en la década del 90.

Estas palabras marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.

El inicio de la Semana Santa se vio condicionado por el impacto directo del conflicto en la región. Si bien en el Vaticano se realizó la tradicional procesión de palmas, la histórica peregrinación en Jerusalén fue cancelada por razones de seguridad.

Fuente: Agencia DIB

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