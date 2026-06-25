jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 12:52

Ante empresarios, Kicillof dijo que el modelo Milei provoca "la muerte de las pymes"

El gobernador Axel Kicillof cuestionó el rumbo económico nacional en un encuentro de la CAME. Habló de “catástrofe”.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof ante empresarios pymes.&nbsp;

El gobernador Axel Kicillof ante empresarios pymes. 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que el Gobierno nacional impulsa un proceso de “reestructuración de la matriz productiva argentina” que perjudica a las pequeñas y medianas empresas, y advirtió sobre el impacto que las políticas económicas actuales tienen sobre la industria, el comercio, la construcción y el empleo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante el encuentro “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el marco del Día Internacional de las PyMEs, que reunió a más de 1.300 empresarios y dirigentes políticos en el Golden Center de Parque Norte.

Durante su exposición, Kicillof sostuvo que la situación económica no responde a una economía que avance “a dos velocidades”, sino a una estrategia deliberada de transformación productiva. “Se está tratando de llevar adelante un proceso de reestructuración de la matriz productiva argentina como pocas veces se intentó. Y los perjudicados están en esta sala”, señaló ante los empresarios.

El mandatario provincial aseguró que desde la asunción de Javier Milei se perdieron 340.000 empleos formales y cerraron unas 26.000 empresas. Atribuyó ese escenario a una combinación de atraso cambiario, apertura de importaciones, elevadas tarifas de servicios y altas tasas de interés, sumadas a la caída de los ingresos de trabajadores y jubilados. “Estamos viviendo una de las etapas de destrucción de capacidades productivas más profunda de la historia. Es la muerte de las pymes”, sostuvo.

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El panorama que trazó Axel Kicillof

Al analizar el desempeño de distintos sectores económicos, indicó que mientras la minería, la extracción de petróleo y gas y la intermediación financiera mostraron resultados positivos, actividades vinculadas al mercado interno registraron fuertes retrocesos. Según detalló, el comercio acumula una caída cercana al 10%, los supermercados del 16%, la construcción del 23% y la industria del 11%.

“Todos los rubros que dan empleo, donde anidan y proliferan las PyMEs nacionales, están en una crisis inmensa y pocas veces vista”, afirmó. En ese sentido, calificó el panorama como una “catástrofe” y sostuvo que los problemas actuales son consecuencia de decisiones de política económica y no de una cuestión de confianza o de falta de tiempo para que el programa oficial muestre resultados.

Kicillof también planteó que el país atraviesa un momento decisivo y llamó a construir una estrategia de desarrollo basada en las PyMEs, la industria nacional, la educación pública, la ciencia y la tecnología. “Es con los empresarios pymes argentinos que hay que construir una Argentina mejor”, expresó.

Y ahondó con lo que sucede en otros países. “A contramano de lo que está haciendo el resto de los países del mundo, esta política económica destruye el tejido productivo y desconoce que una de las potencialidades más grandes de nuestro país es su capacidad empresarial”, aseguró.

El encuentro contó además con la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del presidente de CAME, Ricardo Diab. Durante su discurso, el dirigente empresario reclamó mejores condiciones para la actividad, pidió suspender las ejecuciones fiscales que afectan a las pequeñas empresas y solicitó avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.

Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación, Diab advirtió que las PyMEs necesitan condiciones adecuadas para competir y enfrentar un contexto que definió como complejo para el sector.

Fuente: Agencia DIB

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