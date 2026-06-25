Esteban Bullrich renunció al PRO con críticas a la "protección brindada a Manuel Adorni"

El exministro de Educación y exlegislador Esteban Bullrich presentó este jueves su “renuncia irrevocable” al PRO en una carta dirigida a Mauricio Macri , a quien acompañó en la fundación del partido hace más de dos décadas. El ex senador nacional sostuvo que la conducción del partido priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética y cuestionó “la protección brindada” al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni .

En el extenso texto que difundió en sus redes sociales, Bullrich -que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA)- comentó que “desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen . No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos ”.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026 Al Ing. Mauricio Macri Presidente del PRO De mi mayor consideración: Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años. No es fácil escribir estas…

Continuó: “Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia . También me confirmó una convicción que atraviesa liderazgo espiritual: el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral, nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba”.

“En ese camino de reflexión fui comprendiendo que permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, se sinceró.

El PRO y Adorni

Bullrich destacó que el punto de inflexión fue la postura del PRO frente al jefe de Gabinete: “La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender”. Agregó: “Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.

De todos modos, destacó que “no escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el PRO”.

Y le dice a Macri: “Mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país”.

“Con serenidad y sin rencores”

Acto seguido insistió: “Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia. Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir”.

“Por eso -afirmó- doy este paso con serenidad, sin estridencias y sin rencores. Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión”.

Cerró con un anhelo: “Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento. Porque los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida”.

Fuente: Agencia DIB