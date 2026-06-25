La Provincia aprobó el cobro de peaje en la Ruta 6 con actualización trimestral

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que aplicará Autopistas de Buenos Aires S.A. ( Aubasa ) en la Ruta Provincial Nº 6 , habilitando el inicio del cobro de peajes en tres cabinas del corredor vial que une la Ruta Provincial 215 con la Ruta Nacional 12.

La medida, publicada en el Boletín Oficial , establece que las tarifas comenzarán a regir desde este viernes (aunque se cobrará recién hacia fin de año) y serán actualizadas cada tres meses mediante un Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), calculado sobre la base de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

La resolución señala que el contrato de concesión de la Ruta 6, aprobado en 2016 mediante el Decreto Nº 855, ya contemplaba un cuadro tarifario para la explotación de la autovía. Sin embargo, esos valores nunca llegaron a implementarse y quedaron desactualizados debido al fuerte incremento de los costos vinculados a la operación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios.

En su momento, el Gobierno de María Eugenia Vidal quiso implementarlo , pero un fallo judicial lo frenó en agosto de 2016 y desde allí nunca se logró avanzar. Según argumentó ahora Aubasa, la adecuación tarifaria busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria, sostener la calidad de las prestaciones y preservar las condiciones de seguridad vial para los usuarios.

Según la Resolución 475/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis, Aubasa va a poner en marcha tres peajes: uno en San Vicente, otro en Las Heras y otro en Cardales. En todos los casos va a haber una tarifa para la hora pico y otra para las demás horas. A su vez, los vecinos que acrediten su domicilio en cualquiera de las tres localidades van a tener una bonificación del 30%.

En este sentido, los vecinos de San Vicente y Las Heras van a pagar $1.608,81 en hora pico y $1.287,05 el resto del día. En Cardales la tarifa bonificada es de $3217.62 y de $2.574,10, dependiendo del horario. Sin embargo, no se cobrará el peaje hasta que no se instale el sistema Free Flow en estos nuevos peajes, que sería como mínimo en octubre. Esto implica que no va a haber cabinas ni barreras físicas, sino unos pórticos equipados con cámaras y sensores que identifican cada vehículo en movimiento. Para poder circular, cabe aclarar, es obligatorio contar con TelePase.

Cambios en la Ruta 6

La decisión se produjo luego de que en abril de 2025 se concretara la toma de posesión de la Ruta Provincial Nº 6 por parte de la empresa estatal, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión.

El esquema tarifario fue sometido a una audiencia pública realizada el 29 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Plata. Durante ese proceso participaron representantes de Aubasa, autoridades provinciales y la Defensoría del Pueblo bonaerense, cuyo representante consideró que la actualización propuesta resultaba necesaria frente a los niveles de inflación registrados en los últimos años.

La resolución también ratifica que el sistema de cobro en la Ruta 6 se realizará mediante peaje electrónico sin barreras, conforme a lo previsto en el contrato de concesión. Asimismo, dispone que cualquier modificación futura de las tarifas deberá ser comunicada previamente a los usuarios con la debida publicidad.

La Ruta Nº 6 es uno de los principales corredores logísticos de la provincia, ya que conecta distintas rutas nacionales y provinciales estratégicas para el transporte de cargas y la circulación regional. Tiene dos carriles por mano que conectan a 12 municipios a lo largo de unos 180 kilómetros.

Atraviesa los partidos de Brandsen, Exaltación de la Cruz, Campana, Cañuelas, General Las Heras, General Rodríguez, La Plata, Luján, Marcos Paz, Pilar, San Vicente y Zárate, conectando las terminales portuarias de La Plata (Berisso) y de Campana, y evitando el ingreso de camiones al área más densamente poblada del país.

Fuente: Agencia DIB