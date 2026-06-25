Confirman el pago del bono previsional en julio para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional anunció que pagará en julio un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima y que liquidará la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). La decisión fue oficializada este jueves a través de la publicación del decreto 532 en el Boletín Oficial.

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La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses e incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El decreto mantiene el esquema de pago y las condiciones de acceso. Es decir, quienes perciban por la suma de todas sus prestaciones vigentes un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo.

Para aquellos cuyos haberes superen ese piso, el monto del beneficio se limitará a la diferencia necesaria para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000 . El objetivo es evitar que el cobro del bono genere inequidades entre quienes se encuentran cerca del piso previsional.

Anses y el bono para jubilados

Según se informó, la Anses pagará el extra junto con los haberes del séptimo mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,1% el mes próximo por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

Aunque resta la oficialización del incremento en los haberes, la jubilación mínima llegaría a $411.787,67, más el bono extraordinario de $70.000 para esos haberes. En total, el monto a percibir en julio sería de $481.787,67.

Junto con el aumento del 2,1% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarían los siguientes montos:

Jubilaciones y pensiones mínimas percibirían por el haber y el bono de $70.000: $481.787,67 .

percibirían por el haber y el bono de $70.000: . Titulares de pensiones no contributivas (PNC) cobrarían por el haber y el bono de $70.000: $399.430,13.

(PNC) cobrarían por el haber y el bono de $70.000: Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirían por el haber y el bono: $358.251,36.

Las fechas de cobro de los jubilados en julio

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del miércoles 8 al 22 de julio , según la terminación del DNI.

que no superen el haber mínimo: del , según la terminación del DNI. Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): del 8 al miércoles 22 de julio, según la finalización del documento.

(PUAM): del 8 al miércoles 22 de julio, según la finalización del documento. Beneficiarios de las prestaciones no contributivas (PNC): del 8 al miércoles 15 de julio, de acuerdo a la terminación del DNI.

Fuente: Agencia DIB